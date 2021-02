vor 28 Min.

Wie der Youtuber "Huebi" über 50.000 Euro Spenden sammelt

Plus Tobias Hübenthal aus Schwabmünchen sendete im Internet 24 Stunden nonstop für den guten Zweck. Das Geld spendet "Huebi" unter anderem an ein Kinderhospiz.

Von Verena Kaulfersch

Wer als Influencer, mit eigenem Youtube-Kanal oder bei Instagram aktiv ist, genießt nicht immer das allerbeste Image: "Da herrscht oft das Vorurteil, dass das Leute sind, die versuchen, über das Internet schlechte Produkte zu verkaufen und hohe Gagen von Firmen abzugreifen“, sagt der 23-jährige Tobias Hübenthal. Das wurmt den Schwabmünchner und er trat an, das Gegenteil zu beweisen.

Als er bei einer Aktion 24 Stunden nonstop live auf der Videoplattform Youtube sendete, ging es ebenfalls ums Geld – allerdings nicht für ihn selbst. Mit einem Scheck über knapp 27.200 Euro schaute er jetzt im Bad Grönenbacher Kinderhospiz vorbei: Spenden, die bei seiner Charity-Aktion zusammengekommen sind.

Mit Youtube den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt

Tobias Hübenthal – den 87.400 Abonnenten seines Youtube-Kanals besser bekannt als "Huebi“ – ist ausgebildeter Fachinformatiker und wagte im Jahr 2019 aus dem Job als IT-Berater den Sprung in die Selbstständigkeit mit Youtube. Drehten sich die Beiträge und Aktionen in seinen Anfangszeiten vor allem um Videospiele, so bespielt der 23-Jährige inzwischen viele Felder: Fitness und Sport zum Mitmachen sind darunter oder eigene Songs – in anderen Videos und sogenannten Livestreams mit "Huebi“ geht es um Gott und die Welt, Jobfindung und Beziehungsprobleme. Ich hab einfach Spaß dran, was zu verändern und Menschen zu helfen“, sagt er. Dass er von Youtube leben kann, gelingt teils mithilfe von Werbung, die den Beiträgen vorgeschaltet ist: "Pro angeschauter Werbung bekomme ich einen Cent-Betrag.“ In den Videos selbst will er aber keine Produkte anpreisen: "Es geht mir darum, mehr als eine laufende Litfaßsäule zu sein.“

"Großes Miteinander" im Netz

Möglich ist das auch, weil "Huebi“ auf Unterstützung einer "sehr treuen und aktiven Zuschauerschaft“ bauen kann – als er vom 27. auf den 28. Dezember seine 24-Stunden-Aktion startete, hat die ihn gewaltig überrascht: Weit über 1000 Euro kamen in den ersten zehn Minuten zusammen. Und es hörte nicht auf. "Zu Spitzenzeiten waren über 5000 Leute gleichzeitig dabei“, berichtet Hübenthal. Was die erlebten, beschreibt er als "großes Miteinander“: den Versuch, Gutes zu bewirken und dabei Spaß zu haben – mit selbst gedrehten Videos, Computerspielen und gegenseitigen Herausforderungen, sogenannten Challenges, bei denen es etwa darum ging, sich zehn Minuten für den guten Zweck barfuß in den Schnee zu stellen.

Plötzlich kletterte die Spendensumme immer höher

Als der Betrag dann nach Mitternacht in den fünfstelligen Bereich und unaufhaltsam weiter nach oben kletterte, "hab ich einen emotionalen Zusammenbruch gekriegt und geweint“.

Eine Hälfte der Spende geht an einen Rollstuhlclub in Köln, die andere an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach, die Fotos entstanden bei der Übergabe von rund 27.200 Euro an das Kinderhospiz. Bild: Waltl-Jensen/Kinderhospiz

Das Ergebnis – unterm Strich 54.400 Euro, die zur anderen Hälfte an einen Rollstuhlclub in Köln gehen – übertraf um Längen die Aktionen in den vier Vorjahren.

Auf den Bereich Hospiz war der 23-Jährige vorab durch einen Vorschlag eines Zuschauers gekommen. "Ich habe mich damit beschäftigt und gesucht, was es in unserer Region gibt.“ Zudem lag ihm daran, etwas auf die Beine zu stellen, dass Kindern und Jugendlichen zugutekommt. "Ich hatte mich nie damit beschäftigt, dass es auch Kinder treffen kann, die Diagnose einer unheilbaren Krankheit zu bekommen“, berichtet er. Seine Recherchen führten ihn schließlich zum Bad Grönenbacher Hospiz.

