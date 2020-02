19:16 Uhr

Wie die Kartei der Not Menschen zurück ins Leben hilft

Sie springt ein, wenn das Leben in der Sackgasse steckt: Die Stiftung Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, hilft Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind.

Von Maximilian Czysz

Im Jahr sind es rund 2000 Anträge aus Bayerisch-Schwaben, mit denen sich Geschäftsführer Arnd Hansen und seine Mitarbeiter von der Stiftung Kartei der Not befassen.

Was kennzeichnet die Kartei der Not?

Arnd Hansen: Wir sind für alle Menschen in unserem Verbreitungsgebiet da, die unverschuldet in Not geraten sind. 100 Prozent aller Spenden gehen in die Hilfeleistung, weil die Mediengruppe Pressedruck alle Verwaltungskosten trägt. Es gibt also keine Abzüge. Die Spenden bleiben zu 100 Prozent in der Region.

Das unterscheidet die Kartei der Not von anderen Hilfsorganisationen.

Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not. Bild: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

Hansen: Ja. Wir sind dankbar, dass die Verwaltungskosten übernommen werden. Dazu gehören Personal- und Raumkosten genauso wie Fahrtkosten. Das soll auch so in Zukunft bleiben.

Kann ich auch zielgerichtet für ein bestimmtes Projekt spenden?

Hansen: Das ist auch eine Besonderheit: Unserer Erfahrung nach ist eine Hilfe in einer Notlage schnell notwendig. Wenn ich erst einmal mit einer Sammlung starte, dann vergeht viel Zeit. Außerdem ist oft unklar, ob dafür genügend Geld zusammenkommt. Oder vielleicht auch zu viel. Wir verfolgen ein anderes System: Bei uns fließen alle Spenden in einen Topf, und daraus können wir dann schnell die richtige Hilfe im nötigen Umfang geben.

Wir erfahre ich, ob meine Spende auch ankommt?

Hansen: In der Augsburger Allgemeinen wird viel über die Arbeit der Kartei der Not berichtet, zum Beispiel jeden Freitag im Bayernteil und oft in den Lokalausgaben. Wer will, kann sich auch auf der Homepage informieren.

Sie erfahren jeden Tag hautnah von Schicksalsschlägen. Nimmt einen das nicht mit?

Hansen: In der sozialen Arbeit ist immer wichtig, eine Balance zu finden zwischen Hilfegeben und Mitgefühl. Man muss auch seinen Feierabend machen. Manches ist auch Gottes Wille und nicht zu ändern. Auch das muss man akzeptieren. Das Positive, was auch unser Team immer wieder aufrichtet, ist: Wir können tatsächlich unterstützen. Das überwiegt.

Erhalten Sie viele positive Rückmeldungen?

Hansen: Ja, zum Beispiel in Form von Dankeskarten oder Briefen. Es sind herzliche Zeilen und strahlende Gesichter, wenn jemand durch unsere Unterstützung wieder zurück ins Leben gefunden hat.

Mehr Informationen über die Kartei der Not und das Spendenkonto gibt es online auf der Homepage kartei-der-not.de oder ellinor-holland-haus.de

