Wie die Königsbrunner Theatergruppe die Corona-Pause verbringt

Mit einer Radtour am Lech hielten sich die Königsbrunner Schauspieler gemeinsam fit und stärkten den Zusammenhalt.

Eigentlich würde die Theatergruppe Königsbrunn im November auf der Bühne stehen. Doch weil Auftritte nicht möglich sind, tun die Schauspieler etwas für den Zusammenhalt.

Von Sabine Hämmer

Die dunkle, kalte Jahreszeit ist für die Königsbrunner Theatergruppe eigentlich die geschäftigste Zeit des Jahres: „Bewusst wählten wir für unsere Aufführungstermine stets den Monat November, verbunden mit so mancher Melancholie bei den Leuten, für unsere heiteren Theater-Inszenierungen“, sagt die Vorsitzende Sylvia Krätz.

Für gewöhnlich stehen die Mitglieder der Theatergruppe Königsbrunn im November auf der Bühne. Bild: Heike John (Archivfoto)

Doch in diesem Jahr ist wegen Corona alles ganz anders. „Bedingt durch die Pandemie mit ihren Einschränkungen muss das Theaterspielen diesmal leider ausfallen“, bedauert Krätz. „Gerade jetzt, wo die Menschen wieder soziale Kontakte einschränken sollen, hätte etwas fröhliche Ablenkung sicherlich gut getan.“

Es fanden Stammtische statt – mit Mindestabstand

Um den Zusammenhalt des 63 Jahre alten, alteingessenen Vereins mit 64 Mitgliedern nicht zu gefährden, wurden einmal im Monat gesellige Stammtische organisiert. „Natürlich hielten wir dort die vorgeschriebenen Mindestabstände ein“, betont Krätz. So manche neue Idee für künftige Auftritte – sofern sie wieder möglich sind – wurde geboren. Zahlreiche Mitglieder nahmen auch gerne an einem Radausflug am Lech teil und eine kleine private Aufführung im Garten anlässlich des 70. Geburtstags des stellvertretenden Vorsitzenden und Regisseurs Dieter Zettel gab es auch.

Zum Ohrwurm “Bergbauernbuam“ bekannt durch den Sänger Andreas Gabalier, führten die Schauspielkollegen eine Mini-Playback-Show auf, die zudem noch etliche Nachbarn an die Fenster lockte. „Sogar ein Geburtstagswalzer auf der grünen Wiese war für das Ehepaar Zettel möglich“, freut sich Sylvia Krätz. Sie blickt gemeinsam mit den Theaterleuten zuversichtlich in die Zukunft und hofft, dass 2021 wieder voll Elan Theater gespielt werden kann.

