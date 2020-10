vor 19 Min.

Wie dieser Mann Roy Blacks Dienstwagen vor der Schrottpresse gerettet hat

Ein Stück Geschichte wieder fahrtüchtig gemacht: Herbert Feldbauer hat den Volvo 940 von Roy Black entdeckt und restauriert. Der Wagen trägt in Erinnerung an den Schlagerstar das Kennzeichen R-OY 111.

Von Maximilian Czysz

Leise und angenehm: So fährt sich der letzte Dienstwagen von Roy Black. Herbert Feldbauer aus Regensburg hat den Wagen vor der Schrottpresse gerettet. Zusammen mit seinem Bruder Robert schraubte er ein Dreivierteljahr an dem grauen Volvo 940 GL – 131 PS, Spitzengeschwindigkeit 190 Stundenkilometer. Jetzt ist R-OY 111 wieder fahrtüchtig. Roy Black nutzte das Auto, um zu den Dreharbeiten zu „Ein Schloss am Wörthersee“ zu kommen.

Roy Black nutzte das Auto bei "Schloss am Wörthersee"

Die Hauptrolle in der Fernsehserie auf RTL war ein Riesenerfolg was die Zuschauerzahlen anging. Und für Roy Black persönlich. Denn der Schlagerstar, der in Straßberg bei Bobingen geboren wurde und zur Schule ging, hatte eine schwierige Lebensphase durchgemacht. Seine Zeit als Schlagerstar war längst vorbei. Auch seine Ehe mit Silke war in die Brüche gegangen. Mit dem Filmdreh lachte endlich privat wieder das Glück – mit der 23 Jahre jüngeren Carmen Böhning. Auf sie war nach dem überraschenden Tod von Gerhard Höllerich der graue Volvo zugelassen. Die Lisa Film GmbH aus München hatte den Wagen 1991 als Neufahrzeug zugelassen und ihn Roy Black zur Verfügung gestellt. Damit pendelte er dann zu den Drehterminen.

Roy Black war Sänger, Schauspieler, Frauenschwarm. Unser Archivbild zeigt den gebürtigen Bobinger 1975 bei einem Gastspiel in der Augsburger Kongresshalle. Bild: Fred Schöllhorn

Serie mit Roy Black: Schauspiel-Prominenz in Gastrollen

In der Serie spielte Roy Black den Hotelerben und Sonnyboy Leonhard Berger. Mit seinem Charme schafft er es, neuen Schwung in das Schlosshotel Velden zu bringen. Prominente geben sich die Klinke und quartieren sich ein: Harald Juhnke, Hildegard Knef, Telly Savalas, Mike Krüger, Drafi Deutscher, Max Grießer, Pierre Priece, Udo Jürgens, Helmut Fischer, Monika Dahlberg, Georg Thomalla, Peter Kraus, Hans Clarin, Thomas Ohrner, Ottfried Fischer, Wolfgang Fierek, Eddi Arent oder Klausjürgen Wussow spielen mit. Auch Musiker Falco, Rockröhre Nina Hagen und Fußballer Toni Polster genießen den Wörthersee in Kärnten.

Dieter Thomas Heck mit dem in Straßberg bei Augsburg geborenen Roy Black. Bild: Barbara Oloffs, ZDF

Die Serie wurde in mehr als 40 Länder verkauft, darunter Südafrika und China. Der internationale Titel ist „Lakeside Hotel“. Allein die erste Folge sahen in Österreich rund zwei, in Deutschland mehr als sechs Millionen Menschen.

Wagen von Roy Black hat über 400.000 Kilometer auf dem Tacho

Über den Erfolg des früheren Schlagerstars – zu seinen Veröffentlichungen zählen etwa 25 Alben und rund 400 Songs, darunter „Du bist nicht allein“, „Ganz in Weiß“ und „Schön ist es, auf der Welt zu sein“ – weiß Herbert Feldbauer Bescheid. Auf den Volvo war der Autobastler und -sammler zufällig über das Internet gestoßen: Mit seinen 419.000 Kilometern auf dem Tacho war der Wagen schon vor Jahren als Bastlerfahrzeug verkauft worden. Feldbauer, der als Radiomoderator in Regensburg arbeitet, hakte beim aktuellen Besitzer nach. Der war am Ende froh, den maroden Wagen wieder loszuwerden.

Auto von Roy Black mit Wespennest im Motorraum

Im Motorraum befand sich ein Wespennest, der Kühler war kaputt und der Unterboden durchgerostet. Teilweise war der Volvo schon mit Gras überwachsen. Feldbauer: „Wenn der Wagen noch ein Jahr gestanden wäre, dann hätten wir ihn nicht mehr retten können.“ Mit seinem Bruder Robert brachte er den Volvo, in dessen Fahrzeugbrief die Filmgesellschaft Lisa, Carmen Böhning und Roy Blacks Bruder Walter Höllerich eingetragen sind, wieder auf Vordermann. 2000 Euro steckten die Brüder in den Wagen, der einen Heckantrieb, aber keine Klimaanlage hat.

Von einem Tag zum anderen mit Blumen übersät: Das Grab von Roy Black quillt förmlich über vor Rosen, Gebinden, Herzen, Spruchbändern und Kerzen seiner Fans. Bild: Ingeborg Anderson

Nächstes Jahr wird Roy Blacks Volvo ein Oldtimer

Nächstes Jahr zu Roys 30. Todestag am 9. Oktober wird auch der Volvo 30 Jahre alt und damit ein Oldtimer. Schon jetzt rollt er mit dem Kennzeichen R-OY 111 wieder auf den Straßen in der Oberpfalz. Herbert Feldbauer, der nächstes Jahr 30 wird, sagt in den Worten der Roy-Black-Hits: „Das Auto ist der Wahnsinn. Es fährt noch So wie damals. Ich habe immer davon geträumt, mal dieses Auto zu besitzen. Es ist auch noch im Originallack, nämlich Ganz in weiß – naja grau.“

Der Volvo hat übrigens noch ein Kassettenfach: Keine Frage, dass Herbert Feldbauer eine Kassette mit den alten Hits von Roy Black einlegt, wenn er mit R-OY 111 über die Straßen rollt. Vielleicht macht der leidenschaftliche Autoliebhaber – er besitzt auch einen Chevrolet-Bus und eine Mercedes-S-Klasse aus den 1990er-Jahren – mit der Familie Urlaub am Wörthersee.

