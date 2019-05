vor 18 Min.

Wie ein Künstler die Zeit im Bild festhält

Zur Eröffnung von Emmeran Achters Ausstellung im Kunstverein zeigen sich die Besucher sehr angetan von seinen großformatigen Gemälden und ihrer Rätselhaftigkeit.

Von Ingeborg Anderson

Zeitliche Abläufe in einem einzigen Bild darzustellen, ist eine Herausforderung, mit der sich Künstler seit Jahrhunderten beschäftigt und sie auf unterschiedliche Weise gelöst haben.

Emmeran Achter, der als Preisträger des Kunstvereins die neue Ausstellung in der Galerie im Unteren Schlösschen bestreitet, löst sie, indem er – wie in seiner mehrfach ausgezeichneten Setup-Serie – die Zeit integriert. Das ermöglicht ihm die Digitalfotografie: „Während eines Konzerts fotografierte ich Bühnenarbeiter beim Umbau der Bühne und die dabei entstandene Unschärfe der Personen hat mich zu diesen Bildern angeregt“, erklärte der in Aichach lebende Künstler seine Inspiration.

Und seine so entstandenen Bilder überzeugten nicht nur mehrfach Juroren, sondern zogen anlässlich der Vernissage im Unteren Schlösschen auch die zahlreichen Besucher in ihren Bann. Denn die großen Formate beeindrucken neben hoher malerischer Qualität durch ihre Rätselhaftigkeit. Figuren im undefinierten Raum und in nicht exakt erkennbarer Aktion, die sich aufgrund ihrer Bewegungsunschärfe in ihrer Umgebung aufzulösen drohen. Farben leuchten auf im geheimnisvoll anmutenden Licht des Settings – es ist Bühnenlicht, das bekanntlich die Realität für eine Weile verwandeln kann.

Die Ehefrau hat ihn zum Titel „Echo“ überredet

„Die menschliche Figur ist für mich ein wichtiges Motiv“, bestätigte Emmeran Achter die Beobachtung: „Mich interessiert es, ihre Bewegung darzustellen und wie sie sich im zeitlichen Ablauf verändert. Aus verschiedenen Digitalfotos nehme ich Elemente, die ich dann zur Gestaltung meiner Kompositionen verwende. Weil mich die Fotos vom Umbau der Bühne dazu inspiriert haben, sollte die Ausstellung ursprünglich „Setup und Freunde“ heißen. Aber meine Frau hat mich dann zu dem Titel ,Echos‘ überredet“, sagte der Künstler.

Auf den Ausstellungstitel „Echos“ referierte auch Bürgermeister Bernd Müller in seiner Begrüßung, als er Achters optische Echos mit denen des Klangs verglich: „Es kommt in leichter Verzerrung zurück, enthält aber das Wesentliche“, stellte er fest.

Bewegungsunschärfe ist das Zauberwort

Deutlich wird das an den Bildern, auf denen Achter sich selbst dargestellt hat - beim T-Shirt An- und Ausziehen und bei einem Selbstportrait: Bewegungsunschärfe, aber unverkennbar der Künstler. Und manche der verschwimmenden Bewegungen lassen - wie etwa in dem Bild „Baltimore“ - die Figuren deformiert erscheinen, was an die Manier des britischen Malers Francis Bacon erinnert.

Emmeran Achters Thema ist der gedehnte Zeit-Raum. Die Figuren bleiben darin präsent. So weit, dass sie, wie bei einer extremen Langzeitbelichtung, fast völlig verschwinden und damit an die Vergänglichkeit des Menschen erinnern, geht er nicht.

Figuren in Bewegung, ihre Dynamik zeigt auch eine Serie kleinerer Formate in zurückhaltender Farbigkeit: Nicht Individuen wie in den großen Bildern, sondern Menschen, die sich im urbanen Raum bewegen.

Ausstellung in Bobingen ist noch bis 2. Juni zu sehen

Gespannt waren die etwa 50 Vernissagebesucher außerdem auf Rainer Erhardt, der mit „Echos“ die erste Ausstellung in seiner Funktion als neuer Vorsitzender des Kunstvereins eröffnete. „Die Beschäftigung mit der Kunst schärft den Blick für das Wesentliche“, konstatierte er eingangs. Er bedankte sich für die sehr gute Zusammenarbeit im Kunstverein und mit der Stadt in den vergangenen Tagen und Wochen und wies auf die Bedeutung der renommierten Galerie im Unteren Schlösschen hin. Und zu den Arbeiten von Emmeran Achter hat er offensichtlich sofort Zugang gefunden: „Seine Arbeiten haben mich sofort angesprungen und lange beschäftigt. Es sind die Verrätselungen, die sowohl in der Literatur als auch in der Kunst einen neuen Zugang zu einem Thema ermöglichen“, sagte er.

Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 2. Juni, in der Galerie im Unteren Schlösschen, Römerstraße 73 zu sehen. Geöffnet ist am Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

