Wie eine Baustelle die Menschen in Bobingen beschäftigt

Plus In Bobingen ist die in der Lindauer Straße stadteinwärts noch lange gesperrt. Das hat nicht nur für Autofahrer Folgen. Welche Arbeiten nächstes Jahr anstehen.

Scarlett Ortlieb vom Juwelierladen „Tick Tack Time“ schaut in der Lindauer Straße in Bobingen seufzend aus dem Fenster: „Es macht einen Haufen Dreck, es macht eine Menge Lärm, muss aber wohl sein.“ So wie ihr setzt die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf einer Länge von mehr als einem Kilometer auch anderen Geschäftsleuten zu. „Seit der Einbahnregelung vor vier Wochen ist es merklich ruhiger geworden“, stellt Christine Claar von der Laurentius-Apotheke fest, „uns fehlen die Kunden und denen fehlen die Parkplätze!“.

Denn stadteinwärts ist die große Nord-Süd-Achse der Stadt von der Aldi-Filiale im Süden bis zum Kreuzungsbereich Kirchplatz im Zentrum durchgehend gesperrt. Nur stadtauswärts dürfen hier Autos fahren. Das wird auch noch längere Zeit so bleiben, sagt Stadtwerke-Chef Bernhard Langert: „Die Arbeiten für rund 50 Hausanschlüssen dauern voraussichtlich noch bis Anfang Oktober.“ Die gute Nachricht: „Bisher läuft alles sehr gut, so dass wir voll im vorgesehenen Zeitplan liegen.“

Einbahnstraßenregelung in Bobingen gilt bis Ende September

Nicht nur im Fotoladen, auch beim Optiker und im Reformhaus ist an diesem Nachmittag kaum etwas los. Auf einer langen Strecke ist die östliche Fahrspur aufgerissen und wieder aufgefüllt worden. Doch an wechselnden Stellen wird immer wieder weiter gegraben. Manchmal auch quer in Einmündungen. Wieder einmal setzt sich ein Bagger in Bewegung, macht einen neuen Abschnitt auf, während sich an der Absperrung daneben ein Bus vorbeizwängt. „Für die Zeit von Mai bis Ende September gilt die Einbahnstraßenregelung vom Kirchplatz bis zum Wiesenhang“, erläutert Langert. Die Zufahrt zur Aldi-Filiale sei aber dauerhaft möglich. Und auch alle anderen Häuser und Geschäfte seien erreichbar.

Gabriele Knecht vom Tee-Garten hat in den vergangenen Tagen sogar Autofahrer beobachtet, die sich nicht für die Sperrschilder interessieren und entgegen der vorgeschriebenen Richtung fuhren. „Für Auswärtige ist es schon etwas schwierig zu verstehen, wie sie wieder aus der Lindauer Straße rauskommen“, meint sie. Rudi Asam, an diesem Nachmittag Gast in der Konditorei Kästele ist, ärgert sich darüber, dass er monatelang von der Kornstraße nicht mehr nach rechts abbiegen darf, sondern wie viele andere bis Herbst eine Umleitung in Kauf nehmen muss.

Nächstes Jahr geht es an der Lindauer Straße wieder weiter

„Aber alles Jammern hilft ja nichts“, sagt Verkäuferin Sabine Brinkmann, die in der Konditorei ebenfalls einen Rückgang an Kunden und Umsatz spürt. Die Bauarbeiter seien sehr freundlich und zuvorkommend, hat sie festgestellt, „aber nächstes Jahr soll es in der Lindauer Straße ja schon wieder weitergehen!“ Das hat Bürgermeister Bernd Müller in einem Informationsschreiben an alle betroffenen Anlieger angekündigt, in dem er sie um Verständnis für die Beeinträchtigungen bittet.

Denn für 2020 plant das staatliche Bauamt Augsburg die Straßendeckensanierung in dieser südlichen Hälfte der Ortsdurchfahrt. Denn eine durchgehend intakte Strecke ist erforderlich, damit der Freistaat diesen Abschnitt der Staatsstraße 2035 in die Trägerschaft der Stadt Bobingen übergeben kann, wie es schon seit vielen Jahren geplant ist.

Die aktuelle Baustelle gliedert sich laut Langert in fünf Teilabschnitte: „Die neue Wasserleitung befindet sich in den Bauabschnitten eins bis vier im östlichen Fahrbahnbereich. Die ersten beiden reichen von der Grenze Kirchplatz bis zur Koloniestraße, dann erreicht die Baustelle die Kornstraße als dritten Abschnitt. Schließlich ist die Erneuerung der Wasserleitung zwischen Kornstraße und Am Wiesenhang vorgesehen.“

Neue Wasserleitung in Bobingen muss im Straßenbereich eingegraben werden

Eine Verlegung in den Gehweg sei aufgrund der hohen Dichte an Leitungen und Kanälen nur im fünften und letzten Abschnitt südlich der beiden Straßenbrücken bis zum Wiesenhang möglich. Also muss die neue Wasserleitung im Straßenbereich eingegraben werden. Gewerbebetriebe, Läden und Wohnhäuser sollen stets mit Fahrzeugen erreichbar bleiben, egal auf welcher Straßenseite, sagen die Stadtwerke. Gräben werden notfalls mit Stahlplatten überbrückt.

Die Bushaltestelle stadteinwärts im Bereich AWO-Altenheim wurde ersatzweise in die Poststraße an der Kreuzung zum Venusberg verlegt. „Natürlich sind solche Behinderungen immer lästig“, stellt Ulrike Gerhard fest, die wir beim Einkaufen in der Lindauer Straße treffen. „Andererseits finde ich es aber auch ganz angenehm, wenn mal deutlich weniger Verkehr als sonst ist.“ Sie habe Verständnis für die umfangreichen Arbeiten, die rund eine Million Euro kosten werden.

Die Stadtwerke wollen möglichst jedes Jahr einen anderen Abschnitt des rund 90 Kilometer langen Verteilnetzes für Trinkwasser in Bobingen erneuern. „Zusammen mit den Hausanschlüssen geht es insgesamt um 135 Kilometer Wasserleitung“, berichtet Bernd Langert. In der Lindauer Straße geht es um Rohre, die zwischen 50 bis 80 Jahre alt sind.

Wasserversorgung wird nur für einige Stunden unterbrochen sein

Während der Bauphase sei die Trinkwasserversorgung für die betroffenen Anwesen über die alte Wasserleitung sichergestellt. Der Umschluss auf die neuen Hausanschlussschieber erfolgt nach der abschnittsweisen Inbetriebnahme der neuen Hauptleitung. „Die Unterbrechung der Wasserversorgung beschränkt sich für den einzelnen Anlieger somit auf wenige Stunden“, so Langert. Anschließend wird die alte Wasserleitung außer Betrieb genommen. Ursprünglich hatte die Stadt gehofft, den Leitungsbau und die Straßensanierung in einem Zug zusammen mit dem Freistaat erledigen zu können. Doch das klappte vergangenes Jahr nicht, weil sich wegen Kapazitätsengpässen keine Baufirma dafür fand.

Inzwischen wartet das Staatliche Bauamt lieber ab, bis die Stadt mit dem Leitungsbau fertig ist. Ansonsten wäre ihm für seine Arbeit nur das Zeitfenster von Oktober bis zu den ersten Winterfrösten geblieben. Das sei zu riskant, sagen die Straßenbauer, seit sie in der Augsburger Straße zeitraubende Erfahrungen mit dem betagten Untergrund der Ortsdurchfahrt gemacht haben.

Eine Unterbrechung des Durchgangsverkehrs durch Bobingen mussten Autofahrer in den vergangenen Jahren schon mehrfach hinnehmen: 2017 wurde die Augsburger Straße über Monate hinweg erneuert und im Vorjahr war die Lindauer Straße wegen Brückenerneuerung unterbrochen. Weil die Lindauer Straße Teil einer alten Römerstraße war, werden die aktuellen Arbeiten jeweils von Archäologen begleitet.