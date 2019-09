vor 55 Min.

Wie eine Brotzeitdose dem Klimaschutz dient

2700 Boxen des Landkreises sind zwar aus Plastik, doch sie sparen Folien und Papier sowie die Rohstoffe dafür

Zu Beginn jedes Schuljahres erhalten die neuen Erstklässler im Augsburger Land vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises praktische Brotzeitdosen zur Schuleinschreibung geschenkt.

In diesem Jahr wurden 2700 der stabilen und wiederverwendbaren Kunststoffboxen ausgegeben. Das teilte das Landratsamt nun mit. Rund 60 Exemplare sind demnach seit knapp zwei Wochen an der Bobinger Grundschule an der Singold im Einsatz, die Landrat Martin Sailer kurz nach Schuljahresbeginn besuchte.

In einem Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern der ersten Klassen sagte der Landrat in einfachen Worten, wie die Kinder mit ihren Brotdosen zum Umweltschutz beitragen können: „Der beste Müll ist derjenige, der erst gar nicht entsteht. Wenn ihr euer Pausenbrot jeden Tag in dieser Dose mitbringt, dann verhaltet ihr euch vorbildlich.“

Durch die langjährige Verwendung der Brotzeitdosen würden viele Verpackungsmaterialien wie Alufolie, Frischhaltefolie und Butterbrotpapier und damit Rohstoffe und Energie eingespart. Müllvermeidung beginne somit schon bei unseren alltäglichen Gewohnheiten.

Zustimmung erhielt der Landrat auch von den anderen Gästen des Schulbesuchs, Bobingens Bürgermeister Bernd Müller, Schulrätin Elisabeth Wieland sowie Helga Thalmann-Schwarz vom Abfallwirtschaftsbetrieb.

Ziel der Aktion des Abfallwirtschaftsbetriebs ist es, auch in den jüngsten Landkreisbürgern schon frühzeitig ein Bewusstsein für ökologische Nachhaltigkeit zu wecken. Die Initiative reihe sich in weitere Bemühungen des Landkreises für verbesserten Klimaschutz ein, wie der Landrat betonte.

Zu denen würden unter anderem das Pädagogische Energiesparprojekt für Schulen, die Energiesparchecks auf der Internetseite und beispielsweise auch die Solaroffensive zählen. (SZ)

