Wie es am alten Bauhof in Schwabmünchen weitergeht

Plus Ein kleiner Überblick zeigt, wo in Schwabmünchen derzeit gebaut wird. Das Singoldsand-Festival erhält einen festen Lagerplatz.

Die Fuggerstraße in Schwabmünchen ist saniert. Im März konnten die 3,5 Millionen teuren Arbeiten nach fast eineinhalb Jahren abgeschlossen werden. Doch die Bagger stehen nicht still. Denn weitere Bauprojekte in der Stadt laufen. So wird seit etwa zwei Wochen am neuen Baugebiet im Südwesten von Schwabmünchen gegraben.

Im Bereich der Frauenstraße schreitet die Baumaßnahme wie vorgesehen fort. Der Untergrund ist fertiggestellt. Wasser- und Abwasserleitungen sowie Baumquartiere und Fundamente sind verlegt. "Als Nächstes werden die Rand- und Pflasterzeilen eingebaut“, erklärt Schwabmünchens Stadtbaumeister Stefan Michelfeit. Danach folgen die Trag- und Deckschicht, also der Teer. "Wir gehen davon aus, dass Mitte Mai alles fertig ist.“

Platz hinter dem alten Schwabmünchner Bauhof ist gepflegt

Einen gepflegten Eindruck macht auch der Platz hinter dem alten Bauhof an der Ecke Gerberbächle und Bleichergasse, an dem die Singold vorbeifließt. Das Areal wurde geräumt, eingeebnet, aufgekiest und eingefasst. "Die Arbeiten erledigte unser Bauhof. Die Einfassungen sind Materialreste. Der Bereich wurde also kostengünstig bearbeitet", sagt Michelfeit. Sobald es das Wetter erlaubt, werde ein Teil der Fläche begrünt. Eine Planung, wofür das Gelände verwendet wird, besteht noch nicht. "Wir haben es auf jeden Fall mal befahrbar gemacht", sagt der Stadtbaumeister.

Gebäude wird als Lager für das Singoldsand-Festival genutzt

Nördlich des Areals liegt der ehemalige Bauhof. Auf dessen Außengelände sieht es noch nicht so schön aus. "Das Gebäude wird als Werkstatt und der Außenbereich als Lager für das Singoldsand-Festival genutzt“, sagt Michelfeit.

Was mit dem alten Bauhof in Zukunft geschehen soll, ist noch nicht geklärt. "Es bieten sich verschiedene Lösungen an, die noch genau überlegt werden müssen“, sagte der Stadtbaumeister. Er ist derzeit mit anderen Projekten stärker befasst: dem neuen Kindergarten St Anna, der Kindergartenerweiterung in Schwabegg, das Lehrschwimmbad und natürlich der Dauerbrenner, das alte Rathaus

