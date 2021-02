vor 19 Min.

Wie es die Kirche mit dem Humor in der Fastenzeit hält

Traditionell ist es in der Fastenzeit vorbei mit süßen Krapfen und anderen Köstlichkeiten. Gilt das auch für Scherze? Und darf man in der Kirche überhaupt lachen?

Von Anja Fischer

Die Faschingszeit ist eine Hochzeit der Scherze und des Lachens. Ist mit dem Aschermittwoch damit auch Schluss? Und darf man in und über die Kirche überhaupt lachen?

Eine Frage, die Pfarrer Peter Lukas von der evangelischen Dreifaltigkeitsgemeinde in Bobingen eindeutig mit einem „Ja“ beantwortet: „Grundsätzlich spielt der Aschermittwoch bei uns Protestanten keine so einschneidende Rolle, weil im Protestantismus vom Ursprung her kein Fasching gefeiert wird“, erklärt er. Humor aber sei keinesfalls auf die Faschingszeit beschränkt und solle sich durch das ganze Jahr ziehen. Schon weil Humor die Menschen lebensfroher mache. Dabei dürfe man durchaus auch Scherze auf Kosten der Kirche machen, meint das Mitglied des Pfarrer- und Pfarrerinnen-Kabaretts „Die Schwarzarbeiter“ mit einem Augenzwinkern. „In unserem Kabarett nehmen wir aber primär unser eigenes System auf die Schippe mit einem Blick von innen heraus“, lacht er. Um katholische Besonderheiten solle sich aber lieber ein katholisches Kabarett kümmern.

Bobinger Pfarrer Lukas: Kirche auf's Korn nehmen ist erlaubt

Die Kirche aufs Korn zu nehmen ist also kein Problem. Aber wie sieht es mit Gott aus? Da sei die Grenze zur Blasphemie schnell überschritten, hier müsse man sehr vorsichtig sein, warnt Pfarrer Lukas. Für ihn und seine Kabarett-Kollegen ein Thema, welches bei der Programmausarbeitung oft diskutiert werde.

Auch kabarettistische Auftritte, etwa mit der Puppe des Reformators Martin Luther, gehören zu den kulturellen Aktivitäten von Pfarrer Peter Lukas. Bild: Ingeborg Anderson (Archivfoto)

Sie ziehen die Linie da, wo es blasphemisch werden kann und wo Menschen bloß-gestellt werden. „Wenn es unter die Gürtellinie geht, hört der Spaß auf“, macht Lukas deutlich. Ansonsten darf von Herzen gelacht werden, denn „Gott hat uns mit Humor geschaffen, deshalb darf man auch lachen“, findet er. Und auch als Prediger darf man vor der Gemeinde Witze machen.

Gereimte Predigt am Faschingssonntag

Ähnlich sieht das Pfarrer Bernd Leumann von der Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn. Er hatte sich eigens hingesetzt, um für den letzten Faschingssonntag eine gereimte Predigt zu verfassen. „Mit Corona haben die Menschen gerade nicht viel zum Lachen und auch diese ganze Impfdebatte finde ich alles andere als lustig“, erklärt er. Gerade deshalb habe er zum Faschingssonntag etwas Fröhliches machen wollen. Generell findet Leumann, dass in einer katholischen Kirche auch gelacht werden darf.

Der Königsbrunner Pfarrer Bernd Leumann. Bild: Adrian Bauer (Archivfoto)

Für ihn ist allerdings bei Scherzen auch dort Schluss, wo Menschen und religiöse Gefühle gekränkt werden. Das sei eine Regel, die eingehalten gehöre. Gelacht werden darf bei Pfarrer Leumann allerdings auch in der Fastenzeit. „Grundsätzlich ist das Christentum eine frohe Religion, unsere Hauptbotschaft ist die Auferstehung Jesus“, betont er. Gerade an Ostern gebe es in den Ostkirchen noch den Brauch des Osterlachens: Dann werden in der Kirche Witze erzählt und Scherze gemacht, bis die Gläubigen lachen. Übrigens war dieser Brauch vom 14. bis 19. Jahrhundert auch ein fester Bestandteil des christlichen Ritus in Bayern.

In der Fastenzeit soll gelacht werden

In der Fastenzeit solle sogar gelacht werden, fügt Pfarrer Leumann mit einem feinen Lächeln in der Stimme an. Das stehe sogar in der Bibel. So heißt es in der Bergpredigt zum Thema Fasten: „Gebt Euch kein trübseliges Aussehen!“ Gefastet werden solle also innerlich und nicht leidend nach außen hin. „Fasten ist ja ein frei werden für Gott, also etwas Schönes“, meint der Geistliche. „Je mehr man fastet, desto fröhlicher sollte man eigentlich werden.“

Ob das immer so klappt, werden die nächsten vierzig Tage bis Ostern zeigen, die ja viele Menschen zum Fasten nutzen. Humor ist in dieser Zeit jedenfalls trotzdem erlaubt.

