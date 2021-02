06:00 Uhr

Wie es mit dem Gasthof Zum Adler in Großaitingen weitergeht

Plus Im denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen Gasthofs Zum Adler sollen Wohnungen geschaffen werden. Doch es gibt ein Problem mit der Genehmigung.

Von Hieronymus Schneider

Zwei Anträge und zwei Bauvoranfragen standen auf der Tagesordnung des Großaitinger Bau- und Umweltausschusses und keinem Ersuchen wurde grünes Licht für die Verwirklichung gegeben. Die Gründe dafür liegen in grundsätzlichen Erwägungen zur örtlichen Bauleitplanung und den bestehenden Vorschriften von Bebauungsplänen.

Beim ersten Antrag geht es um den denkmalgeschützten Gebäudekomplex des ehemaligen Gasthofes Schwarzer Adler in der Ortsmitte am Beginn der Lindauer Straße. Nach einer zwei Jahre zurückliegenden Voranfrage ist ein Umbau zur Wohnnutzung mit insgesamt elf Wohneinheiten vorgesehen. Nun wurde im November 2020 ein Bauantrag für neun Wohnungen im Westflügel entlang des Herrenbergs eingereicht. Zwei Wohnungen bestehen bereits im Südflügel entlang der Lindauer Straße. Deshalb sind nach der Garagen- und Stellplatzsatzung 23 Stellplätze mit einer Länge von 5,50 und einer Breite von 2,50 Metern erforderlich, wovon neun überdacht sein müssen.

Ausschuss stimmt wegen fehlender Parkplätze nicht zu

Der Bauherr beantragte nun die Befreiung von den neun überdachten Stellplätzen mit der Begründung, dass dafür eine Fläche von 330 Quadratmetern versiegelt werden müsste. Im Stellplatzplan wurden nur zwölf Stellplätze nachgewiesen, welche die Mindestmaße aber auch unterschreiten. Der Ausschuss versagte einstimmig die Befreiung von der Stellplatzsatzung, weil dadurch das Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen im Ortszentrum weiter verstärkt würde.



Ein Stockwerk reicht

Nicht so geschlossen war die Meinung des Gremiums beim Antrag auf Aufstockung eines Bungalows in der Alemannenstraße. Der geltende Bebauungsplan "Untere Krautgärten“ sieht in dieser Ortsrandlage nur eingeschossige Wohnhäuser vor. Weil dieses Gebiet schon seit Längerem vollständig bebaut ist, sieht die Bauverwaltung einen Bestandsschutz für alle Grundstücke und lehnte eine Ausnahme ab. Bürgermeister Erwin Goßner führte zur Begründung aus, dass die Ortsrandbebauung in den 1970er-Jahren bewusst eingeschossig gewählt und nur in verbindlich festgelegten Quartieren Stockhäuser zugelassen wurden. Drei Räte, Christian Hauser (FBU), Tobias Harrand ( CSU/JL) und Karl Burkhard (Grüne) stimmten für eine Befreiung vom Bebauungsplan, weil dieser angesichts der erwünschten Nachverdichtung nicht mehr zeitgemäß sei und durch Aufstockung kein Flächenverbrauch entstehe. Mit der Mehrheit von fünf Stimmen wurde der Antrag aber dennoch abgelehnt.

Mit deutlicher Mehrheit bei nur einer Gegenstimme von Marcus Riedelsheimer (CSU/JL) wurde der Bauvoranfrage für zwei Wohngebäude an der Lindauer Straße das gemeindliche Einvernehmen verweigert. Ein Gebäude mit zwölf Wohneinheiten solle giebelständig zur Ortsdurchfahrt und das zweite mit acht Wohnungen im rückwärtigen Grundstücksbereich entstehen. Nach Auffassung der Verwaltung und der Ausschussmehrheit seien diese Gebäude mit 28 Metern Länge, 13 Metern Breite und einer Höhe von etwa zwölf Metern überproportional und fügen sich nicht in die Bestandsbebauung ein.

Flachdach fügt sich nicht ins Ortsbild ein

Auch die Voranfrage zum Anbau eines Einfamilienhauses an ein bestehendes Haus in der Augsburger Straße fand keine Zustimmung. Das neue Wohnhaus solle als Ersatzbau für einen früher als Schlosserei genutzten eingeschossigen Anbau errichtet werden. Das geplante zweigeschossige Flachdachgebäude füge sich jedoch nicht in den Bestand und in das Orts- und Straßenbild ein. Dieser Meinung der Bauverwaltung schloss sich der Ausschuss bei einer Gegenstimme von Karl Burkhard (Grüne) an.

Sozialer Wohnungsbau im Auenweg

Auf Nachfrage von Tobias Harrand erklärte Bürgermeister Goßner, dass beim sozialen Wohnungsbau im Auenweg das Bestandsgebäude im März abgerissen wird und danach die Ausschreibung des Rohbaus und anderer Gewerke durchgeführt werde. Auch der Kanalbau im Oberen Singoldweg wird jetzt nach der Frostperiode fortgesetzt.

