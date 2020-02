Wie gefährlich wird Orkantief "Sabine"?

Plus Das Orkantief "Sabine" kommt auf das Augsburger Land zu. Was droht uns in den nächsten Stunden?

Strahlender Sonnenschein, zweistellige Plusgrade, allenfalls ein laues Lüftchen - viele Menschen genießen am Sonntag das schöne Wetter im Augsburger Land, um einen Ausflug zu machen oder einen Kaffee im Freien zu genießen. Und können sich kaum vorstellen, das ein Orkantief mit Namen "Sabine" auf uns zukommt.

In der Nacht zu Montag ist in ganz Bayern mit Sturmböen zu rechnen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD), der schon am Sonntagvormittag für den Landkreis Augsburg eine Warnung der Stufe 2 ("Warnung vor markantem Wetter") herausgegeben hat. In einigen Teilen Bayerns galten gestern auch schon Unwetterwarnungen. Für weite Teile Bayerns rechnen die Meteorologen mit Windgeschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer. Er dürfte in der ersten Nachthälfte zum Montag Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreichen, so ein DWD-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Bis zum Morgen könnte der Wind in ganz Bayern Orkanstärke mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erreichen. Im Süden sei dieser dann länger anhaltend und werde auch von Regen und örtlich von Gewittern begleitet. Die aktuellen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes finden Sie hier. Der Wetterdienst "Wetteronline" warnt vor Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometern in unserer Region.

Wind, Sturm und Orkan - was ist der Unterschied? 1 / 5 Zurück Vorwärts Windstärken werden nach der von dem britischen Admiral Francis Beaufort (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0 Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan).

Böen sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert der gemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen.

Stürmischer Wind (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeit von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde - gemessen in zehn Metern Höhe über freiem Gelände.

Bei Sturm fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75 bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mit Tempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem schweren, bei 103 bis 117 (Stärke 11) von einem orkanartigen Sturm.

Orkane sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stunde und mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an.

Die Deutsche Bahn rechnet mit Problemen auch im Regional- und im S-Bahn-Verkehr. Sie empfiehlt Reisenden Fahrten, die zwischen Sonntag und Dienstag geplant sind, wenn möglich zu verschieben. Bereits gebuchte Tickets könnten kostenfrei storniert werden.

#Unwetter: Es wird erwartet, dass der #Bahnverkehr in Deutschland ab Sonntagabend beeinträchtigt ist. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf https://t.co/7JYo1TPRbH bzw. im DB Navigator über Ihre Verbindung und auf https://t.co/1RQL3VwEeg über die aktuelle Lage. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) February 7, 2020

Menschen sollten sich vor herabfallenden Gegenständen in Acht nehmen, so der DWD. Durch orkanartige Böen isei mit entwurzelten Bäumen oder abgebrochenen Ästen auf Straßen und Schienen zu rechnen. Auch Häuser könnten beschädigt werden.

In Teilen von Nordrhein-Westfalen fällt am Montag die Schule aus. Meldungen über Schulausfälle in unserer Region liegen aber bislang nicht vor.

Bei vielen werden Erinnerungen am die Stürme "Niklas" (31. März 2015) und "Kyrill" (18./19. Januar 2007) wach. Damals wurden in München Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 beziehungsweise 105 Stundenkilometern gemessen. Beim Sturm Niklas fiel in Teilen der Region der Strom aus. Umgefallene Bäume, lose Dachziegel und umgeworfene Autoanhänger sorgten dafür, dass die Feuerwehren im Dauereinsatz waren. Insgesamt ist der Landkreis Augsburg aber 2015 mit einem blauen Auge davon gekommen. Auch der Sturm "Kyrill" hat 2007 in der Region keine schlimmeren Schäden angerichtet. Damals zählten die Feuerwehren über 300 Einsätze; 54 Feuerwehren mit 1500 Männern und Frauen waren im Einsatz.

