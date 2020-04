Wie geht es mit den Königsbrunner Marktsonntagen weiter?

Plus Königsbrunns Stadträte debattieren, welche Geschäfte an den Marktsonntagen öffnen dürfen. Welche Forderung dabei aufkommt.

Neuer Ort, neue Regeln – bei der ersten öffentlichen Sitzung des Königsbrunner Stadtrats in der Turnhalle der Schule an der Römerallee bekamen alle Besucher am Eingang Gesichtsmasken überreicht, die bis zum Platz nehmen getragen werden mussten. Die Freude am diskutieren ließen sich die Räte aber nicht nehmen – dieser Punkt bleibt auch in Corona-Zeiten stabil. Die angeregteste Debatte lieferten die Räte sich zur Zukunft des Königsmarkts.

Anlass für die Debatte war eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Das hatte 2015 verfügt, dass es unrechtmäßig ist, an Marktsonntagen im gesamten Gemeindegebiet die Geschäfte öffnen zu lassen. Die Übergangsfrist ist nun abgelaufen, sodass alle Kommunen ihre Regeln anpassen müssen. Der Vorschlag der Verwaltung sieht vor, dass neben dem Umfeld des Marktes im Bereich zwischen Bürgermeister-Wohlfarth-Straße und Schwabenstraße auch die Geschäfte im weiteren Verlauf der alten B17 bis zur Augsburger Straße im Norden und zur Lechstraße im Süden öffnen dürfen.

In Königsbrunns Gewerbegebieten bleiben die Läden künftig zu

Diese Zone ließe sich mit den Gegebenheiten am Marktsonntag begründen, sagte Marktamtsleiter Roland Krätschmer: „Dort parken viele Besucher ihre Autos und die Straßen sind für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das wäre aus unserer Sicht die maximal Lösung.“ Eine Öffnung der Läden in den Gewerbegebieten Nord und Süd sowie in den Straßen abseits der zentralen Verkehrsader sei dagegen mit der geänderten Rechtslage wohl nicht in Einklang zu bringen.

Alexander Leupolz ( CSU) erklärte, er habe gehofft, dass man die Gewerbegebiete für Einkäufer geöffnet habe. Doch wenn das das maximal Mögliche sei, dann müsse es eben so sein. Auch Helmut Schuler ( Freie Wähler) begrüßte, dass man sich bei der Bemessung der Zone so großzügig wie möglich zeige. Krätschmer unterstrich, dass man mit dieser Regelung klare Grenzen gesetzt habe: „Bei mehr Ausnahmen blieben immer wieder rechtliche Angriffsmöglichkeiten.“

Offene Geschäfte nur als Ergänzung zum Königsmarkt

Wolfgang Peitzsch ( SPD) wunderte sich, dass die Stadt vorab nicht mit Gewerkschaften und Kirchen gesprochen habe, den Zuständigen für Arbeitnehmerrechte und Sonntagsruhe. Immer mehr Kommunen gingen angesichts der rechtlichen Lage diesen Weg, um mit einem breiten Konsens über langfristige Satzungen ihre Märkte zu sichern: „Ich gehe selbst gerne zum Markt. Aber man muss auch an die Beschäftigten denken, die ihre Freizeit verdient haben.“ Die Geschäfte seien eine Ergänzung zum Markttreiben. Schon die „Krücke“ der Parkplatz-Lösung sei schwierig und könne zu Auseinandersetzungen führen.

Christian Toth (FDP/BF) sprach sich für eine Stärkung des Marktgeschehens selbst aus. Statt der Vielzahl an Kleidungsständen sollte mehr Platz für Stände von Königsbrunner Unternehmern geschaffen werden, die ihre Produkte präsentieren. Gleichzeitig solle der Bereich, in dem die Läden öffnen dürfen, auf das tatsächliche Umfeld des Markts beschränkt werden: „Wir wollen die Menschen ja genau dort in der Stadt haben.“

Brauchen Königsbrunns Märkte neue Termine und ein neues Konzept?

Wirtschaftsreferent Peter Lösch (SPD) kritisierte, dass man eine Chance liegenlasse, sich grundsätzlich mit dem Konzept des Königsmarkts zu befassen. Fragen gebe es genug: Sind die Termine noch die passenden? Was passiert mit dem Markt während und nach dem Umbau der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße? Müssen die Gebühren erhöht werden? Kann man weitere Beschicker anwerben? Er regte an, mit den bisherigen Fieranten über diese Fragen zu sprechen. Die neue Verordnung könne man auch vor dem Markttermin im Oktober noch beschließen. Ähnlich äußerte sich Ludwig Fröhlich (Freie Wähler). Alwin Jung (Grüne) erwiderte, bei gutem Wetter seien die Straßen gesteckt voll. Für eine Änderung am Konzept gebe es keinen Anlass.

Bürgermeister Franz Feigl (CSU) verwies darauf, dass die Termine seit Jahren so gelegt sind, dass der Königsmarkt möglichst wenig Konkurrenz in der Region habe. Im Frühjahr bleibe wenig Spielraum, beim Herbsttermin könne man über eine Vorverlegung nachdenken. Allerdings nicht mehr in diesem Jahr. Man wäre froh, wenn überhaupt ein Markt stattfinden darf. Zudem haben die Beschicker langfristige Planungen, schnelle Umstellungen seien schwierig, sagte Roland Krätschmer.

Letztlich wurde die neue Verordnung angenommen. Zudem wird die Verwaltung beauftragt, mit den Beschickern auszuloten, ob sich ein anderer Termin für die Markttage finden ließe.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.