vor 42 Min.

Wie gut funktioniert der Radverkehr?

Der ADFC befragt die Bürger, ob sie sich in ihrer Stadt im Sattel sicher fühlen

Königsbrunn Der Allgemeine Deutschen Fahrrad Club (ADFC) bietet in seinem bundesweiten Fahrradklima-Test die Möglichkeit, in seiner Stadt die Fahrradfreundlichkeit zu bewerten. Der Königsbrunner Ortsverein von Bündnis90/Die Grünen rufen daher die Bürger auf, sich an der Umfrage zu beteiligen. Mit wenig Aufwand können Bürgerinnen und Bürger jetzt wieder die Fahrradfreundlichkeit in Städten und Gemeinden bewerten und so Politik und Verwaltung aus Nutzersicht Rückmeldung zum Radverkehr geben. Die Umfrage findet vom 1. September bis zum 30. November 2016 auf www.fahrradklima-test.de statt.

Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2019 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte nach vier Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben.

Alwin Jung, Stadtrat und Referent für Stadtentwicklung, sagt: „In unserer Stadt wurde in den letzten Jahren vieles verbessert. Aber wir wollen das Radfahren in unserer Stadt noch attraktiver und sicherer machen. Die Alltagserfahrungen geben uns politisch Verantwortlichen lebensnahe Rückmeldungen.“

Erstmals beschäftigt sich der ADFC-Fahrradklima-Test 2018 genauer mit dem Thema Familien und Kinder. Bei der letzten Befragung haben 220 Königsbrunner teilgenommen. In der Gesamtwertung erhielt Königsbrunn die Note 2,9. Damit erreichte Königsbrunn von 364 Städten bundesweit Platz 17 und in Bayern den zweiten Platz von 51 Städten. (AZ)

