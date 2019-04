23.04.2019

Wie kann man Menschen schneller einschätzen?

Ehemaliger Marienhof-Schauspieler Stefan Grassmann tritt beim Katholischen Frauenbund Großaitingen auf

Von Hieronymus Schneider

Das Frühstück des Katholischen Frauenbunds dient vor allem der Kommunikation in lockerer Atmosphäre bei selbst zubereiteten Leckerbissen. So war der große Pfarrsaal wie immer fast voll besetzt. Marianne Stellinger, die erste Ansprechpartnerin des Großaitinger Zweigvereins, sucht aber auch immer Referenten für ein Thema aus. Diesmal fiel ihre Wahl auf Stefan Grassmann, der vielen noch als Schauspieler in der Serie „Marienhof“ bekannt sein dürfte.

Der aus dem Westerwald stammende Grassmann lebt in Marktoberdorf und arbeitet als zertifizierter Trainer für das „Persolog-Persönlichkeitsmodell“. Normalerweise gibt er Führungs- und Teambildungsseminare bei Firmen und Organisationen; zudem ist er Dozent an der Hochschule in Kempten. „Mich hat sein Thema, wie man Menschen schneller einschätzen kann, angesprochen und ich war schon etwas überrascht, dass er auch bereit war, zu einem Vortrag zu uns zu kommen“, sagt Stellinger. Zum Beginn erzählte Grassmann aus seinem Leben, dass er nicht nur Schauspieler, sondern auch gelernter Zimmermann ist. Neben der Schauspielerei hat er nie den Kontakt zum Handwerk verloren, hat eine Bodenlegerfirma betrieben und coacht heute noch viele Handwerksbetriebe. So stellt er auch die Typen seiner vier Verhaltensdimensionen im doppelten Rollenspiel als Handwerker und Auftraggeber dar.

Grassmann unterscheidet die Verhaltenstendenzen mit D für dominant, I für initiativ, S für stetig und G für gewissenhaft (DISG). Sehr unterhaltsam spielt er die Rollen, wenn zum Beispiel ein stetiger Handwerker auf einen dominanten Kunden trifft. „Der erste Eindruck bei einer Begegnung kann oft falsch sein“, meint er zum Beispiel des Stetigen, der anfangs oft unterschätzt wird, weil er nicht gleich sagt, was er denkt, sondern lieber harmonisch schweigt. Stetige seien sehr zuverlässig und bereit, Arbeit zu übernehmen, während Dominante lieber organisieren und Arbeit verteilen. Sie seien in Chaos-Situationen am rechten Platz.

Initiative Menschen versuchen andere zu begeistern, können spontan motivieren, sind aber auch empfindsam und machen sich gerne abhängig. Gewissenhafte Leute sind dagegen reserviert bis distanziert, haben anspruchsvolle Ziele und brauchen Zeit zu einer Entscheidungsfindung. Anhand von prominenten Beispielen stellt Grassmann die verschiedenen Typen dar und zeigt in Kurzfilmen, wie sich diese in Mimik, Gestik, Gesichtszügen und Körpersprache bis hin zur Ordnung auf dem Schreibtisch ausprägen. Er sagt aber auch deutlich: „Wir tragen alle diese vier Ausprägungen in uns, wenn auch in unterschiedlicher Stärke. Die Verhaltensmuster sind unterschiedlich, aber keines ist besser oder schlechter.“

Bei einem Team komme es auf die Mischung aller dieser Ausprägungen an, damit es gut funktionieren kann. Grassmann versteht es, sein Thema unterhaltsam an die Frau zu bringen und sorgt mit seinen Schwierigkeiten mit dem widerspenstigen Mikrofonhalter für Situationskomik.

