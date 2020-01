10.01.2020

Wie sich Autor Jan Weiler Pralinen verdient

Er zieht mit seinem neuesten Buch über Kommissar Kühn das Publikum in der Buchhandlung Schmid in den Bann

Von Reinhold Radloff

Amüsant, spannend, lesegewandt, begeisternd: So präsentierte sich Erfolgsautor Jan Weiler bei der Lesung seines neuesten Buchs „Kühn hat Hunger“ in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen. Er bewies schnell, warum seine Werke immer wieder in den Bestsellerlisten auftauchen.

Es gibt Lesungen, in denen wird nicht viel mehr als gelesen. Aber auch wenn Weiler kein Brimborium drumherum macht: Er wirkt aus sich heraus, durch seine Kunst zu lesen, zu pointieren, zu gestikulieren, Szenen aus dem Buch auszuwählen, aufeinander aufzubauen, Stimmungen zu wechseln, sie wirken zu lassen. Er würde wohl jeden Vorlesewettbewerb gewinnen.

In seinem neuesten Buch geht es zum dritten Mal um den speziellen Mitvierziger und Polizei-Hauptkommissar Martin Kühn und doch auf eine neue Art und Weise. Denn er wird immer problematischer, kommt immer weniger mit sich selbst und seiner Familie zurecht. Auch mit dem Verhältnis von Mann und Frau oder mit den Kollegen, den Nachbarn und und und. Er fühlt sich überfordert, weil ihn seine vielen Funktionen auffressen. Und doch bleibt er ein ganz hervorragender Polizist mit ganz besonderen Gaben, beispielsweise raffinierten Ermittlungsmethoden, die immer zum Erfolg führen – auch diesmal, als es unter anderem um die Mörder einer jungen Frau geht, die von sogenannten Incels – „involuntary celibate“, also Männer, die unfreiwillig im Zölibat leben, mit gestörtem Verhältnis zu Frauen – gerichtet wird. Das Buch ist trotz des ernsten Themas witzig geraten, was die reihenweise spontanen Lacher des Publikums bewiesen.

Schreiben, das hat Jan Weiler schon ein Leben lang gern getan. Er war lange Journalist, dann „mehr oder weniger unfreiwillig“ Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, was ihm nicht behagte, und wurde dann von einer Lektorin zu seinem ersten Buch „Maria, ihm schmeckt’s nicht“ überredet. Der Erfolg war überwältigend.

Er warf die feste Anstellung hin und schrieb nur noch. „Ich liebe mein neues Leben und meine damit verbundene Freiheit“, so Weiler, der es in Schwabmünchen fantastisch verstand, diese Haltung seinem begeisterten Publikum zu vermitteln. Er betonte aber überraschend: „Ich möchte eigentlich keine Krimis schreiben, sondern Gesellschaftsromane.“ Das versteht er in seinen Büchern zu untermauern, mit Charakterisierungen von Personen, Orten, sozialen Strukturen und Verhältnissen.

Geschenke aus der Stofftasche sind für die Protagonisten auf der Bühne in der Buchhandlung Schmid obligatorisch. Zum ersten Mal gab es diesmal Pralinen: Warum? Weil Weiler pro geschriebener Seite, nach eigenen Angaben, durchschnittlich 1,5 Pralinen vertilgt.

