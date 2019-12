vor 4 Min.

Wie sicher dürfen wir uns fühlen?

Nach der tödlichen Attacke von Augsburg soll die Polizei ihre Präsenz auf Weihnachtsmärkten erhöhen. Im südlichen Landkreis ist bereits die Sicherheitswacht unterwegs.

Von Maximilian Czysz

Die Anweisung des Innenministeriums liegt frisch auf dem Tisch: Nach der tödlichen Attacke von Jugendlichen auf einen Mann in Augsburg und dem Messerangriff auf einen Münchner Polizisten will die Staatsregierung die Polizeipräsenz in Innenstädten erhöhen. Die Märkte haben die Beamten der beiden im südlichen Landkreis zuständigen Polizeiinspektionen in Bobingen und Schwabmünchen bereits im Blick. Auch die Helfer der Sicherheitswacht sollen dort das Sicherheitsgefühl verbessern.

Als „wandelnde Notrufsäulen“ bezeichnet Artur Dachs, der Leiter der Inspektion Bobingen, die Freiwilligen. Denn sie können im Notfall sofort Hilfe holen. Die sieben Männer und Frauen, die in Bobingen und Königsbrunn unterwegs sind, können auch einen Platzverweis erteilen oder Personalien festhalten. Sie können aber auch Feiernden ins Gewissen reden, ihren Müll aufzuräumen, oder Streitigkeiten schlichten. Wesentlich ist für die Polizei, dass die Sicherheitswacht vor Ort wahrgenommen wird und präventiv in Erscheinung tritt. „Das hat einen positiven Einfluss“, sagt Erster Polizeihauptkommissar Artur Dachs.

Sicherheitswacht auf dem Schwabmünchner Hoigarten

Sein Kollege Gernot Hasmüller von der Inspektion Schwabmünchen sieht das genauso. Deshalb hat er die Sicherheitswacht schon auf den Schwabmünchner Hoigarten geschickt – denn Weihnachtsmärkte sind besonders für Langfinger verlockend. Sie nutzen größere Menschenansammlungen gerne, um in fremde Handtaschen und Jacken zu greifen. Besondere Brennpunkte, die vergleichbar mit dem Augsburger Königsplatz sind und deshalb eine besondere Beobachtung benötigen, gebe es im Dienstbereich nicht. „Die haben wir nicht“, sagt Robert Künzel von der Schwabmünchner Inspektion. Brennpunkte oder neuralgische Stellen sind auch in Bobingen oder Königsbrunn Fehlanzeige, erklärt Artur Dachs. Es gebe aber Orte, an denen es vor allem im Sommer gerne hitziger wird: Beispielsweise, wenn in einer lauen Sommernacht gefeiert werde und es auch einmal lauter wird. Bekannte Plätze sind am Singoldpark in Bobingen oder am Gymnasiumsweiher in Königsbrunn. „Das sind deshalb aber keine Brennpunkte“, sagt Dachs.

Immer mehr Sachbeschädigungen

Einen Eindruck davon, wie es um die öffentliche Sicherheit steht, können auch aktuelle Zahlen geben: Zwischen 2017 und 2018 habe es im Bereich Schwabmünchen nur einen „marginalen“ Anstieg um zwei Fälle bei Körperverletzungen auf der Straße gegeben: 14 Fälle notierte die Polizei in diesem Zeitraum – bei rund 43000 Einwohnern im Dienstbereich der südlichsten Landkreis-Inspektion. Zu schaffen mache der Polizei eher die zunehmende Zahl von Sachbeschädigungen.

Das jüngste Beispiel trug sich bei den Bobinger Kollegen zu: In der Nacht auf Montag wurde der Verteilerkasten an der Krumbacher Straße in Bobingen erheblich beschädigt – offenbar mit körperlicher Gewalt. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Schaden auf rund 1000 Euro. Die Folgen blieben vergleichsweise gering. Im schlimmsten Fall hätten viele Menschen in Bobingen in die Röhre geschaut. Bei einem größeren Schaden wäre es zu einem Ausfall bei der Telekommunikation und der mit Kabel versorgten Fernseher gekommen.

