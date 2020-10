vor 16 Min.

Wie sie von der Filmwelt ins Schwabmünchner Museum kam

Am schiefen Raum der Ausstellung "fühlmal" hatte Sabine Sünwoldt auch ihren Spaß.

Plus Die Kunsthistorikerin Sabine Sünwoldt leitet seit 27 Jahren das Museum und die Galerie in Schwabmünchen. Wie sie die Einrichtung zum Erfolg geführt hat.

Von Uwe Bolten

Lebendige Ausstellungen, Kulturveranstaltungen, ein neu eröffneter Escape-Room - mit innovativen Ideen hat Sabine Sünwoldt immer wieder bewiesen, dass ein Museumsbesuch alles andere als langweilig sein muss. Seit 27 Jahren leitet die gebürtige Münchnerin das Museum und die Galerie Schwabmünchen, kurz Mugs.

Mit ihrer Arbeit hat sie die Einrichtung, die vor Kurzem mit dem Schwäbischen Museumspreis ausgezeichnet wurde, maßgeblich geprägt. Aber was treibt sie an? Wie gelingt es Sünwoldt, Geschichte immer wieder neu zu erzählen und spannende Ausstellungen zu organisieren?

Sünwoldt stand 1960 für einen Film vor der Kamera

„Für mich ist ein Museum ein Lernort", sagt Sünwoldt. "Lernen kann man am besten durch eigene Erfahrungen und nicht nur durch Betrachtung." Mit diesem Blick strukturierte sie das Haus in seine heutige Form um. Frische Gedanken und neue Perspektiven halfen ihr dabei. "Am besten ist es, wenn die Besucher nicht merken, dass sie etwas gelernt haben“, sagt Sünwoldt.

Ebenso pragmatisch sieht die Museumsleiterin die Notwendigkeit, historische Gegenstände im Museum zu präsentieren. „Geschichte ist Leben, nur früher“, sagt sie.

Mit Stolz präsentiert Sabine Sünwoldt die Urkunde zur Verleihung des Schwäbischen Museumspreises. Bild: Uwe Bolten

Spannend ist auch Sünwoldts eigene Lebensgeschichte. Schon im Alter von drei Jahren machte sie bei einem Einkaufsbesuch mit ihren Eltern in der Münchner Innenstadt auf sich aufmerksam. Eine Tätigkeit als Kindermodel folgte. Als Fünfjährige war sie dann als Schauspielerin im Film „Im Namen einer Mutter“ von 1960 zu sehen. Darin stand sie als Antje Merlin mit Ulla Jacobsson, Claus Holm und Dietmar Schönherr vor der Kamera.

„Ich hatte mich schon gefreut, den Film selbst im Kino zu sehen. Daraus wurde nichts, da er erst ab zwölf Jahren freigegeben war“, erzählt sie mit einem Lachen. Weitere Film- und Fernsehproduktionen folgten, als Synchronsprecherin war Sünwoldt in den Münchner Studios ebenfalls gefragt.

Als Studentin arbeitete sie an wissenschaftlichen Projekten mit

Zahlreiche Fototermine im Mode- und Werbebereich ergänzten den Alltag der damaligen Schülerin. „Für meine Lehrer war ich die vom Film und nicht immer beliebt“, erinnert sie sich. Doch sie wollte trotzdem gute Leistungen abliefern. Ihr Drang, selbst etwas zu schaffen und nicht nur den Anweisungen anderer zu folgen, führte schließlich zum Bruch mit der Schauspielerei.

Von der Welt der Films ging es in die Welt der Wissenschaft. Sünwoldt studierte Volkskunde, Kunstgeschichte, bayerische Geschichte und Anglistik. In dieser Zeit arbeitete sie an Projekten mit, die bis heute einen Wert, insbesondere für ihre Heimatstadt München, besitzen.

Sabine Sünwoldt unterstützt mit ihrer frischen Art beim Abbau der Ausstellung Augenblicke. Bild: Uwe Bolten

Dazu gehören beispielsweise die Verzeichnung der Alt-Münchner Fotosammlung von Karl Valentin und die Bearbeitung des Nachlasses der Münchner Kabarettisten-Legende Weiß Ferdl. Die daraus entstandenen Ausstellungen unterstütze Sünwoldt mit Publikationen, ihre Biografie über Weiß Ferdl veränderte die zum Teil verklärte Sicht auf den Münchner Künstler nachhaltig.

Ihre Eröffnungsreden im Schwabmünchner Museum sind beliebt

Unmittelbar nach dem Studium erhielt sie eine Festanstellung im Münchner Stadtarchiv. Dort arbeitete sie an der Einrichtung einer Abteilung unter dem Motto „Großstadtkultur“ samt empirischer Dokumentation, Ausstellungswesen und Nachlassverzeichnung mit. 1993 wechselte Sünwoldt dann als wissenschaftliche Museums- und Archivleitung nach Schwabmünchen und verlieh der Einrichtung ihr heutiges Gesicht.

Mit der Eröffnung der Galerie verbindet die Kunsthistorikerin die Epochen. „Auf der einen Seite steht beispielsweise Ferdinand Wagner mit seinen Arbeiten, auf gleicher räumlicher Ebene finden wechselweise die Werke zeitgenössischer bildender Künstler ihren Platz“, sagt sie. Bei allen Vorhaben, ob Sonderausstellungen, Konzerte oder Aktionstage orientiert sich Sünwoldt am Besucher.

„Ich möchte, dass sich was bewegt“, sagt Sünwoldt. Ihre Eröffnungsreden gehören für viele Gäste zum Besuch des Schwabmünchner Museums dazu und gehören zu den Höhepunkten des Museumsjahres.

Bei den Leseabenden trumpft Sabien Sünwoldt zusammen mit ihrem Sohn Markus Friesenegger durch starke Mimik und gekonnte Rezitation auf. Bild: Uwe Bolten

Doch Sünwoldt zeigt nicht nur die Werke anderer, sondern ist auch selbst als Künstlerin aktiv. Vor allem in der Fotografie machte sich Sünwoldt einen Namen und zeigte ihre Werke bereits in mehreren Ausstellungen.

Ihre Begeisterung für Geschichten, die sie einst zum Film führte, spiegelt sich nun in den Leseabenden im Mugs wider. „Wir präsentieren häufig Texte, die aus der Schule bekannt sind, deren Inhalt und Mitteilung durch stures Auswendiglernen leider verloren gehen“, sagt sie. Die Kunst sei es, die Texte so zu interpretieren, dass die Zuhörer das Gefühl haben, sie zum ersten Mal zu hören.

