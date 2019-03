vor 25 Min.

Wie sinnvoll sind Spritzen gegen Rückenschmerzen?

Der Chefarzt der Wertachkliniken erklärt in einem Vortrag, wann welche Therapieform angewendet wird

Wenn Physiotherapie und Medikamente die Schmerzen im Rücken nicht mehr ausreichend lindern, muss nicht immer gleich operiert werden. Liegen keine gravierenden Lähmungen vor, kann eine Injektionstherapie helfen. Wirbelsäulenspezialist Prof. Dr. Balkan Cakir, Chefarzt der Wertachkliniken, erklärt bei einem Vortrag am Mittwoch, 27. März, in der Singoldhalle in Bobingen, was eine Spritzenbehandlung ist und wann sie sinnvoll ist.

Was genau ist eine Injektionsbehandlung?

Bei einer Injektionsbehandlung werden mithilfe einer Nadel medizinische Wirkstoffe direkt an dem Ort platziert, an dem der Schmerz entsteht. Dabei kommt entweder ein einfaches Lokalanästhetikum zum Einsatz, wie es auch bei Platzwunden verwendet wird, oder man benutzt ein Lokalanästhetikum mit einem zusätzlichem Wirkstoff, beispielsweise ein cortisonhaltiges Präparat. Durch die direkte Infiltration des Ortes, wo der Schmerz entsteht, kann das Medikament auch genau dort wirken, wo man es braucht und erzielt deshalb oft ein positives Ergebnis.

Wo genau im Rücken werden diese Wirkstoffe eingesetzt?

Mit der Injektionstherapie kann man verschiedene Strukturen infiltrieren. Das sind die Gelenke der Wirbelsäule aber auch das ISG-Gelenk ganz unten am Steißbein. Mit einer speziellen Nadel kann man aber auch die nervalen Strukturen erreichen, also beispielsweise die Nervenwurzeln. Möglich ist zudem eine Injektion direkt im Spinalkanal.

Wann sind Injektionsbehandlungen sinnvoll? Und wann nicht?

Injektionsbehandlungen sind nur eine von vielen verschiedenen möglichen Therapien gegen Rückenbeschwerden und tatsächlich nicht immer sinnvoll. Massive Ausfallerscheinungen wie Lähmungen, zwingen den behandelnden Arzt häufig zu einem zeitnahen Handeln, in den allermeisten Fällen zu einer Operation. Außerdem darf in potenziell infizierte Gebiete keine Injektion gesetzt werden. Des Weiteren muss mit den Patienten offen über mögliche Komplikationen gesprochen werden. Diese variieren erheblich, je nach dem, wo die Spritze gesetzt werden soll. Trotzdem gilt: Bei entsprechenden Befunden und wenn gleichzeitig Medikamente und Physiotherapie nicht oder nicht mehr die gewünschten Ergebnisse erzielen, dann ist die Injektionsbehandlung eine sinnvolle Option.

Wie genau läuft eine Spritzenbehandlung ab?

Nach einer umfassenden Aufklärung muss auch noch eine mögliche Blutverdünnung abgeklärt werden. Bei einer medikamentösen Blutverdünnung sollte eine Injektion erst durchgeführt werden, wenn das Medikament vorher entsprechend pausiert wurde. Die Gabe des Wirkstoffs mit einer Spritze direkt an die schmerzgebende Stelle wird durchgeführt, wenn der Patient entsprechend platziert und das Areal desinfiziert ist. Der Behandler setzt unter sterilen Bedingungen die Nadel an die gewünschte anatomische Stelle und spritzt gemäß der Injektionsart mehrere Milliliter des entsprechenden Wirkstoffes. Die Injektion wird je nach Lokalisation zum Teil mithilfe eines Röntgengerätes durchgeführt, damit der behandelnde Arzt die genaue Positionierung der Injektionsnadel am Bildschirm beobachten kann. Abhängig von der Art der Infiltration sind Patienten anschließend sofort wieder voll belastbar oder aber sie müssen stationär im Krankenhaus bleiben und über mehrere Stunden eine Bettruhe einhalten. Interview: Doris Wiedemann

Spritzenbehandlung von Rückenschmerzen, Vortrag von Prof. Dr. Balkan Cakir, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie der Wertachkliniken, am 27. März um 19.30 Uhr in der Singoldhalle Bobingen, Willi-Ohlendorf-Weg 1, Eintritt frei

