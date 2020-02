vor 32 Min.

Wie soll Oberottmarshausen künftig aussehen?

Die Pfarrkirche in Oberottmarshausen musste aufwendig saniert werden, die Kosten für die Arbeiten belaufen sich auf rund 600000 Euro.

Die Gemeinde will sich an einem Programm zur Ortsentwicklung beteiligen. Was hinter dem Konzept steckt.

Von Felicitas Lachmayr

Oberottmarshausen Wie soll sich der Ortskern von Oberottmarshausen entwickeln? Wie können Baulücken geschlossen, Plätze neu gestaltet oder Fehlentwicklungen rückgängig gemacht werden? Diesen Fragen will die Gemeinde im Rahmen eines Programms zur Dorferneuerung nachgehen. Denn die Infrastruktur im Ort wird nicht weniger, erklärte Bürgermeister Gerhard Mößner in der jüngsten Sitzung.

Die Kindergartenplätze seien schon jetzt ausgebucht, mit dem neuen Baugebiet südlich der Rainstraße steige die Einwohnerzahl. „Wir sollten dem neuen Gemeinderat das Signal mit auf den Weg geben, dass das Thema Dorfentwicklung angegangen werden muss“, betonte Mößner. Dazu stellte Manuela Huber vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben eine entsprechende Förderinitiative vor.

Es soll der Grundsatz gelten: Innen vor Außen

Unter dem Motto „Innen statt Außen“ soll diese den Dorfkern stärken. „Unsere Aufgabe ist es, den ländlichen Raum für die Zukunft fit zu machen“, sagte die Architektin. Gemeinden, die sich an der Förderinitiative beteiligen, erhalten bei verschiedenen Maßnahmen wie dem Abriss oder Erhalt von Gebäuden oder der Erstellung von Gesamtkonzepten finanzielle Zuschüsse.

Die Maßnahmen müssen nach Angabe der Expertin der Dorferneuerung dienen und dem Grundsatz „innen vor außen“ folgen. Das Programm richtet sich an Gemeinden mit etwa 2500 Einwohnern. Um teilnehmen zu können, muss ein Gesamtkonzept vorgelegt werden, das in Arbeitskreisen und unter Beteiligung der Bürger erarbeitet wurde.

Die Gemeinderäte stimmten einem Grundsatzbeschluss zur Teilnahme an dem Projekt zu. „Ich sehe es als Anregung und Hilfestellung für den neuen Gemeinderat“, sagte Mößner. Der Beschluss könne jederzeit rückgängig gemacht werden.

Gemeinde hat Zäunhöhe beschränkt

Mit einer neuen Satzung hat die Gemeinde die Höhe von Zäunen und Mauern, die an öffentlichem Grund entlang führen, beschränkt. Diese dürfen künftig einen Meter nicht überschreiten. Grund für die Regelung sind die immer höher werdenden Einfriedungen entlang der Straßen. „Grundstückseigentümer neigen dazu, sich immer mehr mit Mauern und Gabionen abzuschotten“, sagte Bürgermeister Gerhard Mößner. „Wenn ich an das Ortsbild denke, sollten wir das beschränken.“ Diese Ansicht teilten die Gemeinderäte. Ausnahmen können weiterhin beantragt werden, müssen aber begründet sein. Grüne Einfriedungen wie Hecken fallen nicht unter die neue Satzung.

Ab März diesen Jahres startet ein neues Förderprogramm des Freistaates zum Breitbandausbau. Die Gemeinde wird sich daran beteiligen.

Denn damit können nun auch Häuser im östlichen und nördlichen Gemeindebereich an das Glasfaserkabel und somit an eine schnellere Internetverbindung angeschlossen werden.

Bislang waren Gemeindegebiete mit einer höheren Leistung als 30 Mbit/s von der Förderung ausgeschlossen. Das Thema sorgte vor einigen Jahren für Diskussionen, da ein Teil von Oberottmarshausen, das bereits ein leistungsfähigeres Netz hatte, nicht mit dem Glasfaserkabel versorgt wurde.

„Das können wir jetzt nachholen“, betonte Mößner. Verantwortlich für den Netzausbau ist der Infrastrukturbetreiber LEW TelNet, ein Tochterunternehmen der Lechwerke.

