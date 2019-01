Wie viel Fluglärm verursacht der Airbus A400M?

Plus Der A400M ist kein Leisetreter, sondern gilt als modernster Kraftprotz seiner Art. Doch selbst Fluglärm-Gegner sagen: Es kann mit ihm nur besser werden.

Die gewundenen Propellerblätter mit ihren gestreiften Spitzen sind nur eines der markanten Bauteile am Militär-Airbus A400M. Doch von ihrem Anblick den Namen Tigerente abzuleiten, wäre eine Verniedlichung. Nur noch die Motoren an der alten sowjetischen Antonow An-22 gelten als stärker. Doch das ist es nicht, mit dem die Luftwaffe für den neuen Bundeswehr-Transporter wirbt.

Der Bürgerinitiative gegen Fluglärm am Lechfeld kommt es vor der angekündigten Stationierung einer multinationalen Transportgruppe am Fliegerhorst südlich von Augsburg ja auch eher auf die Geräuschfrequenz der Propellerschaufeln an. Diese kreisen mit einem Durchmesser von 5,80 Metern vor den Turboprops des A400M. Das entsprechende Triebwerk ist eine rein europäische Entwicklung und gilt als das momentan modernste seiner Art. Anfängliche „Kinderkrankheiten“, die immerhin ein Faktor beim Absturz eines Prototyps waren, scheinen überwunden. Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, die Türkei, Malaysia und Spanien haben A400M bereits im Einsatz.

Eine Spitzenleistung bei relativ wenig Spritverbrauch wird dem neuen Triebwerk nachgesagt – und vor allem weniger Lärmentwicklung als das Brummen der bekannten Transall. Wobei Lärm hier weniger physikalisch definiert werden sollte, sondern mehr als Empfindung. Und demnach gilt der A400M tatsächlich als gut verträglich für menschliche Ohren.

Das ist es auch, was Bürgerinitiativen am Lechfeld optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Zwei Erwartungen leiten sie aus den Ankündigungen der vergangenen Tage ab:

Erstens: Sollten ab 2025 zehn Luftwaffen-Transporter plus einige weitere A400M aus Nachbarstaaten den Fliegerhorst Lechfeld einnehmen, wäre für laute Kampfjets vermutlich künftig kein Platz mehr. Was Fluglärm bedeutet, erlebten Anrainer-Gemeinden in den vergangenen Jahrzehnten im Alltag mit Starfightern, Tornados und am Schluss mit Eurofightern. Das wollen sie nach gut drei Jahren relativer Ruhe nicht mehr haben, sagt Adelheid Hockenmaier als Sprecherin der Fluglärm-Gegner. Sie argumentiert: „Das wird ja kein Kampfgeschwader, das viermal am Tag herumkurvt. Wenn hier nur noch A400M ins Ausland wegfliegen, kann ich wieder bei offenem Fenster schlafen.“

Die Geschichte des Fliegerhorstes Lechfeld 1 / 13 Zurück Vorwärts Der Fliegerhorst Lechfeld ist mit der internationalen Flugplatzkennung ETSL in allen internationalen Pilotenhandbüchern vermerkt. Als Start- und Landebahn ist die Piste 03/21 vermerkt. Sie ist 2678 Meter lang und 30 Meter breit. Damit war sie groß genug, dass hier über einige Jahre hinweg der Großraumtransporter Beluga in Augsburg gefertigte Flugzeugteile für Airbus abholen konnte.

Die Geschichte des Militärstandortes Lechfeld ist 160 Jahre alt. Als Schießplatz für Kanoniere diente das Gelände ursprünglich.

1912, also noch vor dem Ersten Weltkrieg, wurde hier eine Bayerische Fliegergruppe eingerichtet.

Im Zweiten Weltkrieg waren hier Maschinen vom Typ ME 410 stationiert. Der Flugplatz war damit immer wieder Ziel von alliierten Luftangriffen.

1945 wurde der Fliegerhorst von US Streitkräften übernommen und als Airfield R.71 betrieben.

Mit der Aufstellung der Bundeswehr waren 1956 ihre ersten Soldaten am Flugplatz eingezogen.

1958 wurde am Lechfeld das Jagdbombergeschwader 32 (Jabog 32) aufgestellt.

Während des Kalten Krieges wurde der Militärstandort von US-Einrichtungen und Bundeswehr gemeinsam genutzt. Zeitweise waren hier Pershing I in einem US-Atomwaffendepot gelagert.

Erste Flugzeuge auf dem Fliegerhorst Lechfeld waren amerikanische F-84F Thunderstreak. Ab 1965 kamen Starfighter F-104 F zum Einsatz.

Ab 1982 flog das JaboG 32 mit Tornados.

2013 wurde das Jabog 32 aufgelöst. Seither dient der Fliegerhorst als Ausweichflugplatz für das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg/Donau.

Im März 2017 hat das Verteidigungsministerium beim Haushaltsausschuss des Bundestages angefragt, ob 13 Airbus A400M auf dem Lechfeld stationiert werden können. Hintergrund: Im Zug der Bundeswehrreform und einer strengen Sparpolitik war die Zahl der A400M für die Luftwaffe von ursprünglich 72 auf 60 und dann auf 53 reduziert worden. Nach einer entsprechenden Vertragsverpflichtung wurde das Kontingent auf 40 Stück reduziert. Der Versuch, die Vertragsverpflichtung für restliche 13 Maschine im Ausland zu veräußern, bevor die Ausstattungsdetails festgelegt werden mussten, ist jedoch gescheitert. Die Lösung bot die Aufstellung einer internationalen Transporteinheit, so wie sie in Frankreich zusammen mit Deutschland schon besteht. Ziel ist die effiziente Auslastung der Maschinen.

Neben dem Fliegerhorst gibt es am Lechfeld die Lechfeldkaserne und die Ulrichkaserne, in denen unterschiedliche Bundeswehreinrichtungen untergebracht sind. Unter anderem ein Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe mit Hauptsitz in Kaufbeuren. Auch eine Ausbildungswerkstatt für Fluggerätmechaniker und Elektroniker befindet sich hier.

Zweitens: „Wirtschaftliche Überlegungen führt die Bürgerinitiative Pro Lechfeld an. Sie hatte schon vor drei Jahren den heimischen Fliegerhorst als Stützpunkt für Maschinen des Typs Hercules C130 empfohlen. Tatsächlich wurde eine entsprechende multinationale Transporteinheit inzwischen aufgestellt. Sie operiert allerdings von Frankreich aus. An den angekündigten A400M gefallen der Bürgerinitiative die einhergehenden 500 Arbeitsplätze für hoch qualifizierte Dienstposten. Sie brächten zusätzliche Kaufkraft, sagt Raimund Hach, einer der Sprecher der BI Pro Lechfeld. Er hat auch die Region im Blick: „Wir bekommen die Uni-Klinik, haben eine brummende Industrie, erleben jedoch immer wieder Rückschläge und einen Abbau von Arbeitsplätzen. Da ist es gut, wenn wir breit aufgestellt sind mit Beschäftigungsangeboten unterschiedlicher Art.“

Ist der Fluglärm eine Belastung für den Wohnungsmarkt?

Der 2014 als Luftwaffenoffizier ins Rathaus des benachbarten Klosterlechfeld gewechselte Bürgermeister Rudolf Schneider schränkt ein: Das voraussichtlich 500 Mann starke Personal sei zwar ein Entwicklungsschub für das Lechfeld, könnte aber den angespannten Wohnungsmarkt ebenso belasten wie Schulen und Kindergärten.

Sein Amtskollege Simon Schropp im nahen Untermeitingen spielt das Thema Lärmschutz an die Bundeswehr und das für entsprechende Schutzzonen zuständige Innenministerium in München zurück. Wenn der A400M wirklich so leise sei, dann sollten die bestehenden Lärmschutzzonen zurückgenommen werden. Denn sie engen die Anliegergemeinden in ihrer baulichen Entwicklung ein.

