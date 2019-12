06.12.2019

Wie viel Geld gibt es für die Projekte der Vereine?

Bei der Förderung liegen die Erwartungen und Möglichkeiten auseinander

Von Hermann Schmid

Seit nunmehr 20 Jahren fördert die Stadt die Aktivitäten von kulturell aktiven Vereinen und Gruppierungen. Aktuell sind für diese freiwilligen Leistungen im Haushalt 23 000 Euro eingestellt. Etwas mehr als die Hälfte wird entsprechend der Anzahl jugendlicher und erwachsener Mitglieder sowie der Übungsleiterstunden als „Regelzuschüsse“ verteilt.

Mit dem Rest sollen laut Satzung „besondere Anlässe und Sonderprojekte“ unterstützt werden. Doch mit den Anträgen von elf Vereinen (siehe Infokasten), die Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher dem Hauptausschuss des Stadtrats vorlegte, hatte das Gremium am Dienstagabend seine liebe Not. Denn meist wurden keine besonderen Anlässe aufgeführt, sondern eher besonders hohe Ausgaben im Vereinsbetrieb. Die Anträge von elf Vereinen addierten sich auf 35 939 Euro.

Die Kulturbüroleiterin präsentierte einen Vorschlag für die Verteilung der zur Verfügung stehenden 10 753,75 Euro, den sie je nach Verein gewichtet und mit Bürgermeister Franz Feigl abgestimmt hatte. Der bedachte die Vereine mit zwischen knapp der Hälfte und unter zehn Prozent der beantragten Förderung. Ausnahme bleibt dabei von jeher KliK, der für die Organisation eines kulturellen Programms pro Jahr 3 834 Euro Zuschuss erhält - übrigens seit Jahren ohne Steigerung, wie Kulturreferent Christian Toth ( FDP) anmerkte.

Jürgen Raab, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, war der erste, der Einwände formulierte. Laut Satzung werden „Fahrkostenzuschüsse jeglicher Art“ nicht gewährt. Beim Carnevals Club Königsbrunn (CCK) machen die aber fast die Hälfte der beantragten 9 400 Euro aus, stellte Raab fest. Die seien ja nicht mit Ausflügen zu vergleichen, argumentierte Ursula Off-Melcher, der CCK müsse ja „Lokalitäten aufsuchen und diese bespielen“. Auch Bürgermeister Feigl sah darin „keine klassischen Fahrtkosten“, er erwähnte noch, der CCK sei Kulturpreisträger der Stadt.

Das konnte keinen Stadtrat überzeugen. Zuschüsse zu Fahrtkosten sind bei der Förderung tabu, waren sich alle einig, ebenso einig war man sich aber auch, dass die Richtlinien für die Vergabe der kulturellen Zuschüsse so bald als möglich überarbeitet werden sollten. Dies wolle man jedoch gerne dem neuen Stadtrat überlassen, der am 15. März 2020 gewählt und Anfang Mai sein Amt antreten wird.

Christian Toth wies auf weitere Unstimmigkeiten in diversen Anträgen hin. So habe der CCK bereits 2017 einen Zuschuss für einen neuen Bühnenvorhang und 2018 für Mikrofone und Tonanlagen erhalten, gleiches stehe auch 2019 auf seiner Förderliste. Der Pilzverein, so Toth, stelle seit sechs Jahren regelmäßig einen gleichlautenden, ziemlich allgemein gehaltenen Antrag über 500 Euro. Und beim Linedance-Verein Wild Boots habe der Ausschuss 2017 einen gleichlautenden Antrag abgelehnt. Die beiden letzten Vereine sollten heuer nicht bedacht werden, forderte Toth. Die Kulturbüroleiterin wies im Gegenzug darauf hin, dass gerade der aktuelle Umzug des Naturmuseums wieder zeige, wie wichtig der Einsatz der Ehrenamtlichen für die Stadtgesellschaft und das Vereinsleben sei. SPD-Fraktionsvorsitzender Florian Kubsch machte schließlich den Vorschlag, die Höhe der Zuschüsse durch eine Quote festzulegen, die wie folgt ermittelt wird: Aus den Anträgen der Vereine die Fahrtkosten herausstreichen und die so erhaltene Antragssumme ins Verhältnis setzen zu den bereitstehenden 10 753,75 Euro. Diese Quote - es sind 26,5 Prozent - wird dann auf alle um die Fahrtkosten gekürzten Anträge angewandt. Alexander Leupolz (CSU) hätte das Geld zwar lieber nach inhaltlichen Kriterien verteilt, doch letztlich stimmte auch seine Fraktion dem Vorschlag zu.

In weiteren Tagesordnungspunkten hatte der Ausschuss noch drei weitere Zuschussanträge zu behandeln. Einstimmig beschloss man, die Kosten für die archäologische Untersuchung auf dem Grundstück für den Neubau des Obst- und Gartenbauvereins zu übernehmen, das ja weiterhin im Besitz der Stadt bleibt.

Einstimmig bewilligte man den Brunnenschützen einen Zuschuss von 526 Euro (ein Drittel der Anschaffungskosten) für eine Lichtpistole. Die soll vor allem bei der Jugendarbeit eingesetzt werden.

Ebenso einstimmig wurde der Antrag des Reitclubs Ulrichshof zurückgestellt, der von der Stadt einen Zuschuss für die Beschaffung eines neuen Schulpferdes erbeten hatte. Der Verein soll ergänzend darlegen, wie das Pferd eingesetzt werden soll und welche Einnahmen damit verbunden sind.

