Wie viele Schutzengel hatte diese Frau?

Plus Immer wieder setzt sich eine extreme Trinkerin ans Steuer. Selbst zur Arbeit fährt sie mit Alkohol im Blut. Einmal rammt sie einen Streifenwagen.

Seit fast 20 Jahren trinkt sie täglich drei bis vier Flaschen Wein, und obwohl sie längst keinen Führerschein mehr hat, fährt sie regelmäßig Auto. Weil sie bei zwei Unfällen und einer Polizeikontrolle jeweils fast drei Promille im Blut hatte, bekommt die 38-Jährige eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten. Doch das Gericht schickt sie nicht zurück ins Gefängnis, sondern in eine Entziehungsanstalt.

Die Frau räumte vor Gericht unumwunden ein, sich Tag für Tag ihren Pegel angetrunken zu haben: zum Frühstück ein oder zwei Piccolos, bis zum Abend zwei bis drei Flaschen Wein. Vielleicht, so der Erklärungsversuch der Frau, sei es eine Art von Stressbewältigung. Denn trotz des Alkoholkonsums ging sie erfolgreich ihrem Beruf als selbstständige Physiotherapeutin nach. Zum Prozess vor dem Augsburger Amtsgericht wurde sie aus dem Aichacher Frauengefängnis vorgeführt. Dort sitzt sie eine Strafenansammlung aus Diebstählen und Alkoholfahrten ab, die sie vom Amtsgericht Memmingen bezogen hat. So hatte sie auf der A96 alkoholisiert ein Schild umgefahren. Schon Tage nach dem Urteil und noch vor Antritt der Haftstrafe saß sie erneut betrunken hinterm Steuer: Im August 2018 war sie vor Mitternacht auf der Augsburger Ackermannstraße unterwegs. Ihre Schlangenlinien zwangen eine andere Autofahrerin zur Vollbremsung. Die Zeugin rief die Polizei und verfolgte die Angeklagte bis an den Kreisverkehr in der Stadtberger Hagenmähder Straße, wo die Polizei wartete. Aber die Angeklagte ließ sich nicht stoppen. Erst als sie den Streifenwagen rammte, blieb ihr Auto stehen. Die Polizisten hätten die Frau aus dem Auto gezogen und fixiert, so ein Polizeibeamter im Zeugenstand. Dann schlief die „deutliche alkoholisierte Frau“ ein. Der Streifenwagen, noch kein Jahr alt, war Schrott.

Frau zeigt Polizisten den Ausweis ihrer Schwester

Zwei Monate später krachte die Angeklagte in Lechhausen gegen einen Streugutkasten und ein Verkehrsschild. Im Mai war sie mit dem Auto ihres Schwagers bei Schwabmünchen unterwegs. Streifenbeamten fiel die Fahrweise in Schlangenlinien auf, sie stoppten das Auto. Diesmal schadlos. Die Frau am Steuer nannte den Namen ihrer Schwester und zeigte die Fahrzeugpapiere des Schwagers. Erst als die ahnungslose Schwester Wochen später eine Rechnung der Landesjustizkasse für die Übernachtung im Polizeiarrest bekam, klärte sich alles auf. Und die 2,61 Promille wurden der richtigen Frau zugeordnet.

Vor Gericht gestand die 38-Jährige alles ein. Was blieb ihr auch übrig angesichts eines Bundeszentralregisters mit einem Dutzend Einträgen? Diebstähle, Betrügereien und immer wieder Verkehrsdelikte mit Alkohol am Steuer. Aufgrund der aktuellen Gefängnisstrafe lernt sie nach 20 Jahren ein Leben nüchtern, ganz ohne Alkohol, neu kennen. Nun hofft sie, mithilfe eines entsprechenden Urteils ihr Leben ohne Alkohol in den Griff zu bekommen.

"Die Jahre in der Erziehungsanstalt sind kein Zuckerschlecken."

Gutachter Prof. Albrecht Stein machte der Frau in der Verhandlung geradezu ein Kompliment, dass ihr der massive Alkoholkonsum außer etwas Haarausfall nicht anzusehen sei. Aber: Die Leber der Frau schlage Alarm, die Gesundheit sei erheblich gefährdet. Stein attestierte auch das Vorliegen einer Alkoholabhängigkeit und riet zur Unterbringung in der Entziehungsanstalt statt im Gefängnis. Steins Dämpfer: „Die Jahre in der Entziehungsanstalt sind kein Zuckerschlecken, da werden Sie sich manchmal nach Aichach zurücksehnen.“ Staatsanwältin Saskia Eberle nahm in ihrem Plädoyer die Empfehlung des Gutachters ebenso auf wie Verteidiger Werner Ruisinger. Eberle sagte: „Man fragt sich, wie viele Schutzengel Sie haben, dass bei diesen Vorkommnissen und all dem, was im Dunklen bleibt, weder Ihnen noch sonst jemandem bisher etwas Schlimmeres passiert ist.“

Richter Wagner verurteilt die Frau wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Trunkenheit sowie falscher Verdächtigung. Noch länger, 50 Monate, muss die Frau auf einen neuen Führerschein verzichten.