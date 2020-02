vor 44 Min.

Wie war der Fasching früher?

Schicken sie alte Fotos an die Redaktion

Der Fasching ist in vollem Gange, und die Gesellschaften übertreffen sich heute mit spektakulären Tanzvorführungen, glitzernden Kostümen und rockigen Lichtshows. Doch wie war der Fasching früher? Mit Kostümen, die noch selbst genäht waren und mit so manchen wilden Partys im örtlichen Wirtshaus. Wer weiß noch, wie früher im Augsburger Land gefeiert wurde? Wer hat noch alte Aufnahmen, die er der Schwabmünchner Allgemeinen zur Veröffentlichung zur Verfügung stellen kann und wer kann vielleicht auch noch ein paar Sätze dazu erzählen?

Wer sich an der neuen Aktion beteiligen will und damit hilft, Zeitzeugnisse für die Nachwelt zu dokumentieren, kann seine historischen Aufnahmen scannen und per E-Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de senden. Die Bilder können auch direkt per Post an Schwabmünchner Allgemeine, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen, geschickt werden.

Wichtig sind einige Notizen zum Bild: Wo und wann ist es entstanden? Wer hat’s gemacht? Was genau ist zu sehen? Gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte? (SZ)

Bitte hinterlassen Sie auch eine Telefonnummer und Ihre Anschrift für Rückfragen.

