Wieder nichts mit weißer Weihnacht

Plus Was Meteorologe Klaus Hager für die nächsten Tage vorher sagt und wie es früher in Sachen weiße Weihnachten aussah.

Die letzten Tage hatten ein wenig Hoffnung auf weiße Weihnachten gemacht. Bei Minustemperaturen gingen immer wieder Schneeschauer im Augsburger Land nieder, und teilweise blieb die weiße Pracht auch liegen. Aber pünktlich zum Weihnachtsfest wird es wieder milder – warme statt weiße Weihnachten lautet auch 2018 die Prognose.

Heiligabend wird der wärmste Tag

Klaus Hager, Meteorologe aus Neusäß, legt sich fest: „Heuer kriegen wir keine weiße Weihnachten. Wir haben eine stabile West-Wetterlage, die Regen und milde Temperaturen bringt. Da sind sich alle Vorhersage-Modelle einig.“ Temperaturen zwischen zwei und zwölf Grad sagt Hager voraus, wobei der Heiligabend der wärmste Tag sein wird.Das Hoch über Russland, das uns in den letzten Tagen Minusgrade beschert hat, verzieht sich. Die Temperaturen gehen mit jedem Tag runter: Während es heute bis zu fünf Grad sein werden, wird es zum Wochenende hin schon bis zu zehn Grad warm. Und so sehen Klaus Hagers Prognosen für die Weihnachts-Feiertage aus:

Heiligabend Auf bis zu zwölf Grad klettern die Temperaturen am Montag. Immer wieder gibt es Regen, der aber ab und zu eine Pause einlegt. „Die West-Wetterlage sorgt laufend für Regen-Nachschub“, so Hager. Die Tiefstwerte liegen bei acht Grad – es gibt also keine großen Temperaturschwankungen, was für solche Wetterlagen typisch ist.

1. Weihnachtstag Es wird mit bis zu zehn Grad etwas kühler, aber Regen und auch Wind begleiten uns wohl auch am Dienstag.

2. Weihnachtstag Am Mittwoch wird es wohl noch ein oder zwei Grad kälter, aber ansonsten ändert sich nicht viel: Regen, Wind und kein Schnee in Sicht.

2014 gab es zuletzt weiße Weihnachten

Es wird also wieder nichts mit der weißen Weihnacht, doch so lange ist es gar nicht her, dass im Landkreis Augsburg an den Feiertagen Schnee lag: 2014 gab es laut Hagers Aufzeichnungen, die bis ins Jahr 1961 zurückreichen, eine geschlossene Schneedecke über dem Lechfeld. Davor hatten wir noch 2010 weiße Weihnacht. Anders sah es zwischen 1990 und 2005 aus, wo es fast jedes Jahr Schnee an den Feiertagen gab. Davor, von 1977 bis 1990, hatten wir hingegen nur zweimal weiße Weihnachten. „Das ist ein Auf und ab, wie man es immer wieder beim Wetter hat“, so Hager.

Auffällig ist jedoch, dass in der Zeit vor Weihnachten häufiger Schnee liegt als an den Feiertagen. Laut Hagers Aufzeichnungen gab es zwischen 1961 und 2017 auf dem Lechfeld nur in 37 Prozent aller Fälle an Weihnachten Schnee; vor Weihnachten lag die Quote bei 52 Prozent – so gesehen ist 2018 also ein typisches Jahr: „Das ist das Weihnachtstauwetter: Solche West-Wetterlagen mit Regen und milden Temperaturen haben wir an Weihnachten relativ häufig“, so Hager.

Mit Vorhersagen in Richtung Jahreswechsel hält sich der Meteorologe aus Neusäß zurück: „Das ist noch zu früh. Einige Modelle sagen aber an Silvester Schnee voraus.“ Und auch was den Winter 2018/2019 angeht kann es laut Hager noch keine seröse Prognose geben: „Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder Miite Januar bis Mitte Februar Frostperioden. Aber das ist ein statistischer Wert, der nichts für Vorhersagen taugt.“