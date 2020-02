vor 45 Min.

Wilde Tänze in Obermeitingen

Zum Schwarz-Weiß-Ball kamen rund 170 Gäste ins Bürgerhaus

Von Sybille Heidemeyer

Das Prinzenpaar samt Hofstaat der Klosterlechfelder Lecharia ist nach Obermeitingen gekommen. Beim Schwarz-Weiß-Ball im Saal des Bürgerhauses legten Prinzessin Angelina und Prinz David zwei Tänze aufs Parkett.

Veranstaltet wurde der Faschingsball vom Gesangverein Fröhlichkeit. Rund 170 Gäste kam in den Saal, der festlich in Rot und Silber geschmückt war. Beim Sektempfang stimmten sich die Besucher auf eine lange Ballnacht ein. Die Mitglieder des Gesangvereins unter der Leitung von Dominik Lauter eröffneten den Abend musikalisch mit dem Michael-Jackson-Hit „Black and White“ – mit neuem deutschem Text.

Als Garant für eine volle Tanzfläche stand die Partyband Die Hurlacher auf der Bühne. Schlager, Oldies, Charthits – die Combo des Musikvereins Hurlach präsentierte ein vielfältiges Repertoire. Als Sänger glänzten Tiffany und Georg Schmid, Johann Rid und Florian Meßmer.

Atemberaubende Akrobatik boten die Magic Diamonds, die Showtanzgruppe der Tanzsportabteilung des Sportvereins Mering. Unter dem Motto „Up in Space – unsere Reise durchs Weltall“ zeigten die Mitglieder gewagte Hebefiguren, dreistufige Pyramiden oder wirbelten durch die Luft. Die Mädels der Prinzengarde begeisterten mit ihrem Gardetanz und entführten die Besucher zu späterer Stunde mit ihrem fetzigen Showtanz in die 90er-Jahre. (heide)

