17.12.2019

Winterdienst: Bordcomputer zeichnen GPS-Daten genau auf

Arbeit des Königsbrunner Räumdienstes ist so genau nachvollziehbar. Warum der Weg viermal so lang ist

Auf den ersten Schnee und das erste Glatteis war der Betriebshof gut vorbereitet. Vier große und vier kleine Räumfahrzeuge und drei Pritschenfahrzeuge für den Handräumdienst sind sogar mit der Telematik-Technik ausgestattet, die als „gerichtsfester Nachweis“ dienen kann: Ein Bordcomputer zeichnet über GPS-Daten exakt auf, wann sich das Fahrzeug wo befindet, wie schnell es fährt und welche Funktionen aktiviert sind.

Bereits seit Juli lagern in den Hallen in der St. Johannes-Straße rund 500 Tonnen Salz und 300 Tonnen Splitt – das ist ein Vorrat, der zwei normale oder eineinhalb strenge Winter abdeckt. Vor allem der Splitt muss rechtzeitig bestellt werden. Er wird immer feucht angeliefert und muss gut durchtrocknen, damit die Fahrzeuge nicht durch zusammengefrorene Klumpen beschädigt werden. Splitt und Salz werden erst im Streu-Fahrzeug gemischt und mit separat zugefügtem Salzwasser auf die Straße aufgebracht. Im Spätherbst wurden auch alle Einsatzfahrzeuge einem Funktionstest unterzogen und die Streufahrzeuge zur Feinjustierung auf ein Testfeld geschickt. Der Bereitschaftsplan für die 28 Mitarbeiter ist ebenfalls schon lange geschrieben.

Bei Bedarf müssen sie wochentags ab 4 Uhr und sonn- und feiertags ab 5 Uhr am Arbeitsplatz erscheinen, denn bei Schneefall und Glatteis sollen bis circa 7 Uhr alle wichtigen Verkehrswege geräumt und gestreut sein. Stephanie Detke, die Leiterin des Betriebshofs, erklärt: „Wegen der gesetzlich angeordneten Ruhe- und Pausenzeiten wird im Winterdienst im Schicht-System gearbeitet.“ Schwierig wird’s auch direkt auf den Straßen: „Eine Strecke von sieben Kilometern, die ein Auto in wenigen Minuten fährt, bedeutet im Winterdienst 28 Kilometer und kann mehrere Stunden dauern“, so Detke und erklärt: Die Räumfahrzeuge müssen erst die eine, danach die andere Fahrbahn befahren, plus Radweg und / oder Gehweg, teilweise mit einer Geschwindigkeit von etwa vier bis fünf Kilometer pro Stunde. Und Christian Kunert, stellvertretender Leiter des Betriebshofs, weist darauf hin, dass das Rangieren mit den großen Fahrzeugen immer schwieriger wird, weil Kurven oft so zugeparkt sind, dass die Fahrer kaum noch durchkommen. Königsbrunn hat rund 130 Kilometer Straßennetz; für den Winterdienst ist die Stadt in 27 Routen aufgeteilt. Laut Betriebshof müssen und können nicht alle Straßen geräumt werden.

Oberste Priorität beim Räumen haben Hauptstraßen, an zweiter Stelle stehen Hauptverkehrsstraßen und Buslinien, an dritter Stelle Sammelstraßen. Erst danach sind Wohnstraßen an der Reihe. Falls es zwischenzeitlich wieder schneit, fangen die Räumfahrzeuge wieder von vorne bei den Hauptstraßen an. Das bedeutet: Bei lang anhaltendem Schneefall könnten laut Betriebshof Wohnstraßen nicht zeitnah geräumt werden. (SZ)