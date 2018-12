31.12.2018

Wintermärchen im Märchenzelt

Kindergarten St. Christophorus besteht seit 25 Jahren

In diesem Jahr feierte der Katholische Kindergarten St. Christophorus in Schwabmünchen sein 25-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums gab es ein märchenhaftes Geschenk für alle Kindergartenkinder von der Stadt Schwabmünchen: eine Fahrt ins Märchenzelt nach Augsburg. Der Märchenerzähler Matthias Fischer hieß die Kinder in seinem Zelt willkommen. Die Kleinen durften die Holzscheite selbst ins Feuer legen, über dem ein Märchenpunsch erwärmt wurde. Erzählt wurden zwei winterhafte Märchen. In dem Märchen „Wie der Schnee seine Farbe bekam“ wurde erklärt, warum er wohl so weiß ist. Das japanische Wintermärchen „Kling-Klang, gläserne Eiszapfenfee“ vermittelte die Sehnsucht nach menschlicher Wärme und den respektvollen Umgang miteinander. (SZ)

