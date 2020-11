Wir wollen, was wir nicht haben

Warum Lieschen Müller gerne eine Prinzessin wäre und Prinz Harry liebend gerne auf seine Privilegien verzichtet.

Der Adel ist offiziell in Deutschland längst abgeschafft. Doch die Sehnsucht der Otto Normalos nach Glanz und Gloria scheint ungebrochen. Die Zeitschriften sind jede Woche voll von Geschichten über Fürsten, Adelshochzeiten, Schlösser und Polospiele. Kaum eine Boulevard-Sendung läuft ohne Royals über die Flimmerkiste.

Dahinter steckt wohl ein Märchentraum vieler: einmal Prinz oder Prinzessin sein, Geld wie Heu auf dem Konto haben, Klunker am Ringfinger tragen, im Mittelpunkt einer jeden Feier stehen, dicke Sportwagen fahren und eine ganze Entourage an Angestellten im Rücken haben, die einem den Hintern hinterhertragen. Eine ebenso schöne wie naive Vorstellung.

Viele, die noch einen Adelstitel im Namen tragen, sind nicht mehr besonders wohlhabend. Und die, die es sind, leben meist sehr zurückgezogen und stellen ihren Reichtum nicht zur Schau. Das gehört sich in diesen Kreisen nicht.

Und die, die tatsächlich adelig sind, wie Prinz Harry oder Madeleine aus Schweden aus Großbritannien, verzichten liebend gerne auf ihre Privilegien, um ein halbwegs normales Privatleben mit Ehepartner und Kind führen zu können. Verkehrte Welt. Man will offenbar immer, was man nicht hat. Vielleicht sollten wir einfach mal zufrieden sein mit dem Leben, das wir führen. Zufriedenheit macht nämlich wissenschaftlich erwiesen glücklich. Und das ist es doch, was letztlich zählt - nicht irgendein Titel.

