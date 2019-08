vor 19 Min.

Wo Imkern unangenehm wird

Die Arbeit mit Bienen hat viele erfreuliche Aspekte. Die Königsbrunner Probeimker haben jetzt etwas kennengelernt, das nötig ist: die Parasitenbekämpfung.

Von Marion Kehlenbach

Bisher haben wir Probeimker beim Königsbrunner Imkerverein all die schönen Aspekte der Bienenzucht kennengelernt: die Pflege der Bienenvölker, das Einfangen von Schwärmen und natürlich das Honigschleudern. Jetzt kommt der unangenehme Teil unseres neuen Hobbys, die Varroa-Behandlung.

Doch Vereinsvorsitzender Thomas Tabbert hat schon in den Theoriestunden auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, die Varroamilben zu bekämpfen. Wer das nicht tue, handele fahrlässig gegenüber seinen Bienenvölkern und den Imkerkollegen, mahnte Tabbert. Dabei ist die Varroa-Behandlung nicht ganz unumstritten, ist sie doch auch für die Bienen selber eine Tortur. Die Varroamilben wurden erst in den 1980-er Jahren von Ostasien nach Deutschland eingeschleppt. Damals verlor so mancher Imker zwei Drittel seiner Bienenvölker. Denn der Parasit krabbelt in die Brutwaben, legt da selber seine Eier ab und ernährt sich von dem Pollen-Nektar-Brei, den die Ammenbienen für die Bienenlarven vorgesehen haben. Ist die Nahrung aufgebraucht gehen die Milben die Bienenlarven direkt an, indem sie deren Körperflüssigkeit aussaugen. Zudem wird die Milbe für die Übertragung von Viren verantwortlich gemacht.

Ameisensäure ist die gängige Methode gegen Milben

Eine gängige Methode, die Varroamilben zu bekämpfen ist die Anwendung von Ameisensäure. Dabei handelt es sich um eine organische Säure, die auch natürlicherweise im Stoffwechsel von Pflanzen und Tieren vorkommt. Die Ameisensäure wirkt atmungshemmend auf die Milben. Klar, dass das auch für die Bienen nicht gesund ist. Allerdings sind diese um ein vielfaches größer und verkraften die schlechte Stockluft deshalb besser. Dennoch gibt es Bestrebungen bienenfreundlichere Methoden zu finden. Manche glauben mit Kräutern der Parasiten Herr zu werden, andere versuchen es mit einer Staubwolke aus Puderzucker, der sich dann auf die Bienen und Waben legt. Das Bad im Puderzucker hat in der Imkerszene durchaus Anhänger: Damit wird der Putztrieb der Bienen angeregt und so entledigen sie sich auch gleichzeitig der Varroamilbe.

Vielversprechend ist wohl der Einsatz von Bücherskorpionen. Das rund vier Millimeter kleine Tierchen ernährt sich von Läusen und Milben und lebt in Spalten auf Heuböden und Stallungen. Doch als Anfänger sind wir von solchen Experimenten noch weit entfernt. Keiner möchte den Tod seines Volkes riskieren, deshalb vertrauen wir auf die klassische Methode mit Ameisensäure. Damit die Konzentration nicht auf einmal zu hoch ist, verwenden wir Nasenheider. Das sind kleine Flaschen mit Docht, durch den immer nur ein kleiner Teil der Flüssigkeit auf ein Vlies gelangt, sodass die Konzentration an Ameisensäure konstant ist.

Quillt Rauch in ihren Stock decken sich die Bienen mit Honig ein

Wichtig ist es, vor dem Einbringen der Säure die Bienen mit dem Smoker ordentlich einzuräuchern, erklärt uns unser Coach Walter Steinbach. Dass die Imker mit Rauch arbeiten, gehört zum klassischen Bild der Bienenzüchter. Auf alten Bildern sieht man die Imker mit Pfeife im Mund, heute verwenden die meisten kleine, silberne Blechbüchsen mit Blasebalg, die sogenannten Smoker. Der Rauch gaukelt den Bienen Feuergefahr und Waldbrand vor. Deshalb krabbeln sie schnell zu den Honigwaben und füllen ihre Honigblase als Vorrat für die Flucht mit Honig.

Mit diesem Futtervorrat im Körper sind sie fürs erste auch gut gerüstet, wenn die Stockluft sich mit Ameisensäure anreichert. Also räuchern wir alles ein und warten dann zehn Minuten, damit sich die Bienen ihren Honig holen. Dann setzen wir die gefüllten Nasenheider ein. Alles wird auf der Stockkarte, einer Art Protokoll für jedes Bienenvolk vermerkt. Zudem wird in jede Beute – den Holzkasten, in dem die Bienen zuhause sind – ein Bodenschieber eingesetzt. Normalerweise ist die Beute nach unten hin offen. Doch der weiße Schieber dient zur Kontrolle der Milbenbehandlung. Damit Milben, die lebend auf den Schieber fallen nicht wieder in die Waben zurück krabbeln können, reiben wir die weiße Oberfläche noch mit etwas Sonnenblumenöl ein. Alle drei bis vier Tage treffen wir Probeimker uns nun auf dem Bienengrundstück und zählen die mikrokleinen toten Varroamilben, auf den Schieber liegen, protokollieren den Verlauf und entscheiden dann mit unserem Coach, ob die Behandlung fortgeführt werden soll.

Themen Folgen