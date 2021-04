Wo darf man einkaufen und wie funktioniert es?

Plus Verwirrung herrschte am Montag bei Einzelhändlern und Kunden. Wer darf wo und auf welche Art einkaufen?

Die Inzidenzwerte sind zu hoch. Deshalb gibt es neue Regeln. Viele Einzelhändler in der Region zeigen Verständnis für die Einschränkungen, die mittlerweile seit einem Jahr zu befolgen sind. Was sie allerdings nicht mehr verstehen können, ist das Durcheinander bei den jeweils geltenden Regeln. Und dass es entweder gar keine, zu späte oder verwirrende Informationen von öffentlichen Stellen gibt.

Petra Sirch von der gleichnamigen Bobinger Gärtnerei sagt: "Corona-Regeln sind wichtig. Aber sie müssen logisch und verständlich sein." Speziell für einen Gartenbaubetrieb sei das mittlerweile eine Herausforderung. Denn es ginge nicht nur um den Verkauf der Ware, sondern auch um die Planung im Einkauf. "Wie soll ich Ware für den Muttertag bestellen, wenn ich noch gar nicht weiß, ob unser Laden dann überhaupt öffnen darf?", fragt die Einzelhändlerin. Dass sie seit Wochenanfang wirklich geschlossen hat, sei bis Mitte letzter Woche noch unklar gewesen. Und weil noch niemand sagen könne, wie das Konzept mit den Negativtests genau funktionieren solle, hat sich die Chefin der Blumenhandlung entschieden, bis auf Weiteres nur noch Click&Collect anzubieten. Es sei ja sogar unklar, wie eine gültige Bescheinigung für einen negativen Corona-Schnelltest überhaupt aussehe.

Auf die Frage, ob sie sich darüber ärgere, dass in Supermärkten weiterhin Blumen ohne Einschränkungen verkauft werden dürften, zeigt sie sich verständnisvoll: "Gerade Schnittblumen sind schon im Großhandel vorrätig. Wenn sie jetzt nicht verkauft werden, müssen sie weggeworfen werden. Den Großhändlern geht es mittlerweile auch schlecht."

Wenig Verständnis in der Ulrichs-Buchhandlung in Königsbrunn

Nicht ganz so verständnisvoll ist Gertraud Schuck von der Ulrichs-Buchhandlung in Königsbrunn. "Wir müssen unsere Buchhandlung mehr oder weniger schließen, während in den Supermärkten munter Bücher verkauft werden. Teilweise wurde dort sogar das Angebot ausgebaut. Das ist wohl mehr als ungerecht", sagt die Buchhändlerin. Sie hätten endgültig erst am Sonntag erfahren, dass ab Montag tatsächlich Click&Meet mit Negativtest gelte. So habe sie nun das Fax, das sie am Sonntag von ihrem Berufsverband erhalten habe, ins Schaufenster gehängt. "Einkaufen nur noch mit FFP2-Maske, nach vorheriger Terminvereinbarung und mit negativem Schnelltest möglich", steht auf dem Schild.

Viele Kunden hätten am Montag bei ihr angeklopft und gefragt, ob sie ein Buch kaufen könnten. Dann habe sie auf den Aushang gezeigt, meistens ein verärgertes Kopfschütteln geerntet und letztlich keinen Umsatz gemacht. Ob statt des Testergebnisses auch eine Impfbestätigung ausreiche, konnte sie noch nicht in Erfahrung bringen. Und dass ein Kunde, der nur schnell ein Buch kaufen will, vorher einen Termin in einem Testzentrum ausmacht, dort einen Test absolviert, dann einen Termin in ihrem Buchladen vereinbart, um dann vorbeizukommen und in fünf Minuten ein Buch zu kaufen, da ist sie skeptisch. "Wahrscheinlich wird dann halt wieder im Internet bestellt", befürchtet Gertraud Schuck.

Wie sieht es in der Werkstatt aus?

Verwirrung herrscht auch bei Uhren und Schmuck Keppeler in Schwabmünchen. Richard Keppeler erzählt, dass den ganzen Montagvormittag noch kein Kunde mit Testbescheinigung da gewesen sei. Prinzipiell gelte im Laden Click&Meet mit Terminanmeldung und negativem Test. Ob das allerdings auch für den Werkstattbereich gelte, sei momentan noch nicht klar, so der Juniorchef. Daher handhabe man es so, dass das Werkstattangebot nur nach Absprache verfügbar ist. Mangels Informationen sei das gerade die sicherste Lösung. Grundsätzlich bezweifelt der Juniorchef des Schwabmünchner Uhren- und Schmuckhändlers allerdings, dass es ein Kunde auf sich nehmen werde, nur um sich eine neue Batterie in seine Armbanduhr einbauen zu lassen, vorher einen Corona-Test zu absolvieren.

Beim Fahrradhändler Momobike in Bobingen weiß momentan ebenfalls niemand, was nun gilt und was nicht. "Einkaufen nach Test und Terminvereinbarung", so sei die Regel, erklärt Inhaber Mukarrem Kücük. Doch wie das mit der Reparaturannahme laufen wird, weiß er noch nicht. Bisher war die Werkstatt geöffnet, selbst wenn der Laden eigentlich geschlossen hatte. Ob das momentan immer noch gelte, sei unklar. Er habe bereits den ganzen Vormittag damit verbracht, per Internet oder telefonisch nach Informationen zu suchen. Aber bis zum Mittag hatte er immer noch keine Klarheit, was er nun dürfe und was nicht.

Bei keinem der genannten Einzelhändler werden im Moment Schnelltests angeboten, da sich alle nicht genug informiert fühlen. Wer darf Tests anbieten? Muss während des Tests ein Mitarbeiter daneben stehen? Wer darf eine Bescheinigung ausstellen und wie sieht diese aus? Bei den Einzelhändlern im Landkreis herrscht maximale Verunsicherung. Und über allem schwebt die Frage, ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt, weil die Kunden ähnlich verunsichert sind und viele wahrscheinlich von einem Einkauf erst einmal absehen werden oder gleich im Internet bestellen.

Lesen Sie dazu auch: