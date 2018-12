vor 33 Min.

Wo das Christkind erst im Januar kommt

Für viele sind die Feiertage mit Bratwurst und Kartoffelsalat vorbei. In anderen Kulturen aber steht Weihnachten noch bevor.

Von Philipp Kinne und Veronika Lintner

Weihnachtslieder, Geschenke, ein festlich dekorierter Christbaum und natürlich: viel Schnee. So stellen sich wohl die allermeisten hierzulande Weihnachten vor. In vielen Kulturen verlaufen die Feiertage aber ganz anders.

Serbien Auch in Serbien wird Weihnachten ausgiebig gefeiert, bei orthodoxen Christen allerdings erst im neuen Jahr. Heiligabend ist für sie am 6. Januar. Dann feiert auch die Serbin Zikica Jevtic aus Langweid. „Die Weihnachtszeit beginnt aber schon viel früher“, sagt sie. Nämlich am 27. November. „Einige stellen dann schon den Weihnachtsbaum auf.“ Damit er bis Januar nicht eingeht, darf er auch aus Plastik sein, meint die Serbin. Am 7. Januar, dem ersten Weihnachtsfeiertag für orthodoxe Christen, beginnt der Tag für Familie Jevtic sehr früh: Das traditionelle Weihnachtsfrühstück gibt es in Serbien noch vor Sonnenaufgang. Auf dem Tisch stehen dann Polenta, Käse und Würstchen, dazu selbst gemachter Wein.

Kroatien Karolina Simic betreibt in Klosterlechfeld das kroatische Familien-Restaurant „Marko“. Viele herzhafte und deftige Gerichte stehen auf ihrer Speisekarte. „Aber an Heiligabend fasten wir in unserer Familie, ganz nach kroatischer Tradition. Es gibt an diesem Tag immer Fisch“, sagt die Gastronomin. „Das ist in Kroatien so üblich wie in Deutschland Würstle mit Kartoffelsalat.“ Nach dem Essen besucht die Familie gemeinsam den Gottesdienst. „Die Weihnachtszeit verbringt man mit der Familie. Zunächst im kleinen Kreis, dann auch mit allen Verwandten“, sagt Simic.

Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es bei ihr traditionsgemäß Bohnensuppe und Sauerkrautwickel – doch nicht nur beim Essen folgt ihre Familie dem Brauch: Erst nach der Christmette wünschen sich die Kroaten „Frohe Weihnachten“ und erst am 25. Dezember findet die Bescherung statt.

Russland Zu Sowjetzeiten war Weihnachten in Russland verboten, erinnert sich Maria Wiedemann aus Horgau. Die Russin lebt seit 12 Jahren in Deutschland. In ihrer Kindheit habe das Fest deshalb keine große Rolle gespielt. „Bei uns war Silvester das größere Fest“, sagt Wiedemann. Das sei nämlich als unreligiöses Fest erlaubt gewesen. „Wir haben an Silvester auch Geschenke bekommen“, erinnert sie sich. Die wurden von „Väterchen Frost“ gebracht – einer Gestalt, die aussieht wie der Weihnachtsmann. „Aber er hat einen längeren Mantel“, sagt die Russin. Seit den 90er-Jahren werde auch in Russland Weihnachten gefeiert, erklärt Wiedemann. Da die meisten dort russisch-orthodox sind, ist Heiligabend für sie erst am 6. Januar.

Syrien Ja, auch in Syrien wird Weihnachten gefeiert. Zwar sind Christen mit etwa zehn Prozent der Bevölkerung eine Minderheit, dennoch sei der 25. Dezember dort ein Feiertag, sagt Gorgis Chamoun. Vor vier Jahren ist er wegen des Kriegs nach Langweid geflohen. An Weihnachten vermisse er seine Heimat besonders. Gefeiert werde dort ähnlich wie hier, sagt er – „aber viel größer“. Die Christen kommen an Heiligabend zu großen Festen zusammen, sagt er. Rund 500 feiern dann mit Livemusik und Tanz.

Indien Auch hier sind Christen eindeutig eine Minderheit. Etwa zwei Prozent der Bevölkerung feiern Weihnachten, erklärt Pater Norman von der Pfarreigemeinschaft Nordendorf. Er stammt aus einer dörflichen Region nahe Mumbai. Doch auch dort wird Weihnachten gefeiert. Am 24. Dezember ziehe man zusammen durch die Straßen und singe Weihnachtslieder, sagt Pater Norman. Der Festgottesdienst finde in der Regel erst nach 24 Uhr statt. An den Feiertagen besuche man die Armen und Kranken. „Weihnachten ist auch für die Schwachen da“, sagt der Pater.

Irland Claudia Deeney aus Königsbrunn ist mit einem Iren verheiratet. „Wenn zwei Nationen zusammenkommen, dann führt man oft neue Sitten ein“, sagt sie. „Deshalb gibt es bei uns an Heiligabend einen Truthahn zum Essen.“ Ihr Mann bereite das Gericht zu. Der Turkey nach irischer Art sei sehr speziell und erfordere jedes Jahr im Vorfeld ein längeres Telefonat. „Der Koch in Königsbrunn lässt sich von seiner Mutter in Belfast noch einmal genau beraten, wie das Federvieh zubereitet wird.“ Zu Beginn habe ihre deutsche Herkunftsfamilie noch den traditionellen Gänsebraten vermisst, sagt Deeney. Das sei heute aber überhaupt kein Thema mehr. „Der Truthahn wird jedes Jahr größer, in diesem Jahr wiegt er sieben Kilo, weil sich immer mehr Esser bei uns versammeln.“ Deeneys Enkelinnen mögen die Füllung sehr gerne, ihre Eltern finden den darüber gelegten Speck eine schmackhafte Idee. „Und meine Tochter und mein Sohn lieben Turkey und kennen es auch gar nicht anders“, sagt die Königsbrunnerin. Auch für ihren deutschen Schwiegersohn, mit türkischen Wurzeln, kommt das Weihnachtsgericht gerade recht. So scheint sich auch in der kommenden Generation keine kulinarische Neuerung an Heiligabend anzubahnen.

Themen Folgen