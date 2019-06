00:32 Uhr

Wo der Mandichosee gefährlich ist

Markus Motzke von der Wasserwacht sagt, was zu beachten ist

Der Mandichosee an der Lechstaustufe 23 zwischen Merching und Königsbrunn ist für viele Freizeitsportler ein ideales Ausflugsziel. Surfer, Stand-up-Paddler, Segler, Kite-Surfer und Schwimmer teilen sich das beliebte Badegewässer. Von April bis Oktober ist die Station der Meringer Wasserwacht an den Wochenenden und Feiertagen besetzt. In den vergangenen Tagen häuften sich in der Region die Badeunfälle. Wir fragten bei Markus Motzke, Leiter der Meringer Wasserwacht, nach, was speziell am Mandichosee zu beachten ist.

Ist der Mandichosee eigentlich ein gefährliches Gewässer?

Vereinfacht gesagt: nein. Doch er birgt für jeden unterschiedliche Gefahren. So gibt es ein paar Stellen, da muss man wissen, was kann man sich zutrauen und was nicht. Lediglich der Bereich vor dem Stauwehr gilt als gefährliches Gebiet. Hier ist ein sogenannter Sicherheitsbereich, in den man nicht gelangen darf, weil hier der Sog durch das Stauwerk zu hoch ist. Vor allem bei hohem Wasserstand, wie er derzeit vorherrscht, ist der Durchstrom des Lechs besonders hoch am Wehr.

Sie sprachen von ein paar Stellen, die problematisch sind?

Zum Beispiel muss ich mich gut einschätzen können, ob ich von einem zum anderen Ufer schwimmen kann. Denn der See ist ja der angestaute Lech, der durch diesen fließt. Die Temperatur kann in der Mitte des Sees durchaus kälter sein als am Rand. Hinzu kommt eine leichte Strömung. Das Ufer fällt in vielen Bereichen des Sees relativ steil ab. Als Schwimmer hält man sich am besten in der Badebucht am südöstlichen Ende des Sees auf. Dort ist auch unsere Wasserwachtstation. In diesem Bereich sind auch keine Surfer oder Segelboote zugelassen, sodass auch durch diese keine Gefährdung gegeben ist.

Welche Regeln sollten Badegäste beachten?

Zu den bekannten Baderegeln zählt, dass man nicht überhitzt in den See springen soll. Vorher abkühlen ist gerade jetzt zu empfehlen, da die Unterschiede zwischen Wassertemperatur und Außentemperatur besonders hoch sind. Auch sollte man, wenn möglich, nicht alleine zum Baden gehen. Vor allem Kinder sollte man niemals ohne ständige Aufsicht in den See lassen. Nichtschwimmer sollten nicht ohne sichere Schwimmhilfe ins Wasser und sich nur in der seichten Zone aufhalten. Interview: Eva Weizenegger

Themen Folgen