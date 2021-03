19:00 Uhr

Wo gibt es die kostenlosen Schnelltests für alle im Kreis Augsburg?

Plus Im Bund-Länder-Gipfel wurden kostenlose Corona-Schnelltests für alle ab dem 8. März angekündigt. Wie und wo gelangt man im Landkreis Augsburg daran?

Ab Montag sollte jeder Bürger in Deutschland die Möglichkeit haben, einmal die Woche kostenlos an einen Corona-Schnelltest zu gelangen, schreibt das Gesundheitsministerium. Allerdings gestaltet sich die Suche nach kostenlosen Schnelltests im südlichen Landkreis schwierig: Zum offiziellen Starttermin gibt es sie weder in Arztpraxen noch in Apotheken. Es hapert an der Bürokratie.

Kostenlose Corona-Schnelltests im Kreis Augsburg in Hausarztpraxen?

Monika Zobel arbeitet als Medizinische Fachangestellte in der Walkershofer Praxis für Allgemeinmedizin von Dr. Xenia Gerassimoff. Hier sollte man ab Montag theoretisch einen kostenlosen Schnelltest machen können. Zobel winkt ab. Heute gibt es noch keine kostenlosen Schnelltests in der Praxis.

Das liegt daran, dass sie und ihr Team noch keine Information von der Regierung bekommen haben, wie die Abrechnung mit den Schnelltests laufen soll. Zwar hätten sie genug Schnelltests auf Lager, allerdings müsse der Bund erst die Kennziffer zur Abrechnung bei der Kassenärztlichen Vereinigung bekannt geben. "Erst dann können wir sie abrechnen und kostenlos anbieten", sagt Zobel. Bis dahin sind die Schnelltests in der Praxis auch weiterhin kostenpflichtig.

Kostenpflichtige Schnelltests auch weiterhin in der Wendelin-Apotheke

In der Wendelin-Apotheke in Bobingen gab es bisher ebenfalls kostenpflichtige Schnelltests. Die Apotheke hat deshalb bereits geschultes Personal und ein räumliches Konzept, um die Schnelltests durchzuführen. Ideale Voraussetzungen also, um auch ab Montag kostenlose Schnelltests für jedermann anzubieten.

Aber auch dort eine Absage. Inhaber Thomas Strehle erklärt: "Das Gesundheitsamt weiß selber noch nicht, wie das mit den kostenlosen Schnelltests funktionieren wird." Montagmorgen erhielt er eine E-Mail, dass seine Apotheke registriert sei. Er wartet nun auf eine Freigabe. Allerdings stünde noch nicht fest, wann die Genehmigung erteilt wird, damit sie die kostenlosen Schnelltests anbieten dürfen.

Einige Kunden fragten Strehle bereits nach kostenlosen Schnelltests. Er kritisiert das Missverhältnis zwischen der frühen Ankündigung vom Gesundheitsministerium und der tatsächlichen Umsetzung. Es dauere eben eine gewisse Zeit bis zum tatsächlichen Angebot der kostenlosen Schnelltests, auch wenn alles nach Plan läuft, sagt Strehle.

Pfleger, Lehrkräfte und Schüler erhalten bereits kostenlose Schnelltests

Für das Personal in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern besteht seit November vergangenen Jahres die Möglichkeit zu kostenlosen Tests in der jeweiligen Einrichtung. Lehrkräfte, Schüler und Kita-Personal haben seit Kurzem auch ein Anrecht darauf, allerdings müssen sie bisher in eines der Schnelltestzentren in Zusmarshausen oder Hirblingen.

Wie sieht es mit kostenlosen Schnelltests vor Ort in der Schule aus? Markus Rechner, Rektor der Leonhard-Wagner-Realschule in Schwabmünchen, erhielt Mitte Februar einen Anruf und wurde vom Landratsamt nach Raumkapazitäten gefragt. Seitdem bekam er aber keine weiteren Anrufe oder Informationen, ob es künftig auch Schnelltests vor Ort in der Schule geben würde, erklärte er am Montag.

Kostenpflichtige Schnelltests sind weiterhin in Arztpraxen und Schnelltestzentren verfügbar. Es handelt sich dabei um Antigen-Tests, nicht um Selbsttests, wie es sie seit Samstag im Handel gibt oder um PCR-Tests. Für einen Schnelltest nimmt geschultes Personal einen Nasen- oder Rachenabstrich. Das Testergebnis ist innerhalb einer Viertelstunde vor Ort verfügbar.

