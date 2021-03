Wo wünschen sich die Königsbrunner Ladesäulen?

Die Stadt Königsbrunn will künftig die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ausbauen. Die Bürger können Wünsche äußern, wo Ladesäulen gebaut werden sollen.

Wo wünschen sich die Menschen in Königsbrunn weitere öffentliche Ladestationen für ihre E-Fahrzeuge? Mit dieser Frage hat die städtische Abteilung Energieeffizienz und Klimaschutz die Universität Augsburg beauftragt, ein Standortkonzept für Königsbrunn zu entwickeln, und dafür eine Bürgerbeteiligung gestartet.

Denn mit dem Klimaziel, bis 2050 treibhausneutral zu sein, will die Stadt Königsbrunn auch die kommunale Verkehrswende nachhaltig voranbringen. Eine wichtige Frage für die Stadtplanung ist dabei die Festlegung von Ladestandorten, da das Thema Elektromobilität in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Im März-Mitteilungsblatt, das postalisch an alle Haushalte verteilt wurde, war unter dem Titel "Königsbrunn lädt auf" eine Umfrage zum Wunschstandort für öffentliche Ladestationen zu finden. Bis zum Einsendeschluss Mitte März gingen über 40 Antworten im Rathaus ein.

Königsbrunner können Wünsche für Ladestandorte vorbringen

Harro von Dunker von der Abteilung Energieeffizienz und Klimaschutz: "Auch nachträglich abgegebene Formulare werden noch entgegengenommen und ausgewertet." Parallel ist auf der städtischen Homepage noch bis zum 30. April eine interaktive Beteiligungsaktion zu finden. Hier können Königsbrunner auf einer Ladesäulenkarte Standortwünsche und Kommentare abgeben, und zudem erfasst eine Online-Umfrage wichtige Eckdaten zu diesem Thema. (AZ)

