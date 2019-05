06:30 Uhr

Wohin führt der Rad-Weg?

Die Königsbrunner Radfahrer bewerten die Lage in der Stadt schlechter als 2016. Die Grünen fordern schnelles Handeln.

Von Adrian Bauer

Königsbrunn hat beim Fahrradklimatest des ADFC bayernweit den zweiten Platz unter den Kommunen mit 20000 bis 50000 Einwohnern erreicht (wir berichteten). Allerdings haben die Einwohner, die sich an der Abstimmung beteiligt haben, deutlich schlechtere Noten verteilt als noch bei der vorherigen Abstimmung 2016. Von der Durchschnittsnote 2,9 ging es zurück auf 3,4. Hat die Stadt nun also Grund zur Freude oder ist das Anlass für Kritik? Die Königsbrunner Grünen, die mit ihrem Radverkehrskonzept viele Verbesserungen in der Stadt angestoßen haben, sehen in dem Ergebnis die Aufforderung, wieder mehr für die Zweiräder zu tun.

In Königsbrunn wurde insbesondere das Parken auf Radwegen und die damit verbundene Kontrolle sowie Ahndung kritisiert. Weiterhin sehen die Radfahrer Verbesserungspotenzial bei den Ampelschaltungen. Eine bessere Anpassung für Radfahrer wird gewünscht. Die Bewertungen hier lagen bei 4,1 und 4,2. Als unzureichend wurde die Möglichkeit bewertet, das Rad im Bus mitzunehmen (4,6). Betroffen ist das Sicherheitsgefühl: Die gefühlte Akzeptanz der anderen Verkehrsteilnehmer für Radfahrer wurde deutlich schlechter bewertet, die Umfrageteilnehmer fühlen sich auf Geh- und Radwegen, aber auch auf der Straße deutlich weniger sicher als bei der Umfrage 2016.

Schnelle Verbindung nach Haunstetten gewünscht

Gute Noten verteilten die Abstimmungsteilnehmer für die Erreichbarkeit des Ortszentrums (2,1) und die Möglichkeit, zügig und ohne große Umwege ans Ziel zu kommen. Gerade im Norden der Stadt und weiter nach Haunstetten sieht Alwin Jung, Grünen-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und Referent für Stadtentwicklung, beim Thema schnelle Wege aber großen Änderungsbedarf: „Es gibt zwischen Königsbrunn und Haunstetten viel Radverkehr, aber keine vernünftige direkte Verbindung.“ Für den Weg Richtung Zentrum müsse man häufig über Schleichwege und recht mühsam durch die Wohngebiete. Er wünscht sich im Zuge des Straßenbahnbaus auch Überlegungen für eine schnelle Verbindung für die Radfahrer.

Dringendes Verbesserungspotenzial sieht Jung in der Hunnenstraße. Nach der Dehner-Kreuzung können Radfahrer noch den Geh- und Radweg benutzen. Doch genau am Scheitel der scharfen Rechtskurve müssen die Radler in den Autoverkehr einfädeln. Eine Lösung könne der Schotterweg zwischen dem Rotfuchs-Parkplatz und dem Injoy-Fitnessstudio sein, der als Radweg ausgewiesen ist und entsprechend hergerichtet werden müsste.

Königsbrunner Grüne monieren mangelnde Weiterentwicklung

Jung ärgert, dass im vergangenen Jahr kein neues Projekt aus dem Konzept angegangen wurde und im Haushalt zwar Mittel für die weitere Umsetzung eingestellt wurden, aber das Geld für Planungen deutlich reduziert wurde. Bei den Beratungen wurde dies damit begründet, dass alle aktuellen Punkte abgearbeitet wurden und derzeit keine schnell umsetzbaren Projekte anstünden. „Es stimmt, dass wir in den vergangenen Jahren viel erreicht haben. Zuletzt hat sich aber nicht mehr viel getan und ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele Umfrageteilnehmer ein Grund für ihre schlechte Benotung war“, sagt Jung.

Für eine Reduzierung des Autoverkehrs sei das Fahrrad neben der neuen Tram ein wichtiger Baustein für die Zukunft. Dazu brauche es eine konsequente Politik. Jung erwartet daher, dass die Stadt bis zur Sommerpause Vorschläge vorlegt, wie es weitergehen soll: „In unserem Konzept „Fahrradstadt Königsbrunn“ sind kurz-, mittel- und langfristige Projekte hinterlegt. Diese sollten wir schnellstens weiter abarbeiten.“ Die Erderhitzung warte nicht.

Themen Folgen