vor 8 Min.

Wohin mit all dem Müll?

„Abfall“ wird schon im Kindergarten thematisiert

Bereits die Kleinen interessieren sich für Abfall und Klimaschutz. Sie wissen, dass Abfälle, die nicht richtig entsorgt werden, Tiere gefährden und die Landschaft, Gewässer und Meere belasten. Im Johannes-Kindergarten in Königsbrunn stehen Abfallsortierung und Abfallvermeidung auf der Tagesordnung. Um das Gelernte zu vertiefen, besuchten die Vorschulkinder mit der Kinderpflegerin Lisa Thoms und der Betreuerin Jennifer Zimmermann die Wertstoffsammelstelle Königsbrunn.

Unter Anleitung von Helga Thalmann-Schwarz vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg informierten sich die Mädchen und Jungen über die richtige Sortierung und das Recycling. Los ging es beim Glascontainer: Flaschen und Konservengläser werden nach Farben sortiert. Die Kinder erfuhren, dass blaues oder andersfarbiges Glas in den Grünglascontainer gehört, da grünes Glas am besten sogenannte Fehlfarben verträgt.

Beim Rundgang merken die Kinder, dass Abfall nicht nur wertloser Müll ist. Vieles davon kann als Wertstoff wiederverwertet werden. Erstaunt und neugierig wurden weitere Container inspiziert. Im Schrottcontainer befanden sich kaputte Fahrräder, Metallzäune, Töpfe und Pfannen, ein anderer Container ist für sämtliche Plastikgegenstände wie Gartenstühle, Gießkannen, Wäschekörbe, Putzeimer – außer Verpackungen. Diese gehören, wie die Kinder richtig wissen, in den Gelben Sack. Der Sperrmüllcontainer enthält Sofas, Sessel, Matratzen und im Container für Möbelaltholz stapeln sich Regalbretter und Küchenmöbel. Die Kinder erfuhren, dass der Sperrmüll in Augsburg verbrannt wird und Möbelaltholz nach der Sortierung verwertet werden kann. Sogar Naturkorken, Speisealtfett, CDs, Batterien und Energiesparlampen wird man am Wertstoffhof los. Die Führung verdeutlichte, dass Recycling Sinn macht: Durch Sammlung, Sortierung und Verwertung werden Rohstoffe geschont, Energie wird eingespart und die Umwelt und das Klima weniger belastet. (SZ)

