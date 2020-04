vor 53 Min.

Wohin mit dem ganzen Abfall?

Die Wertstoffhöfe haben wieder geöffnet und nehmen unter anderem Schrott an. Zum Teil gibt es in dieser Woche verlängerte Öffnungszeiten.

Welche Wertstoffhöfe in dieser Woche im südlichen Landkreis öffnen und was angenommen wird

Wer in den vergangenen Tagen daheim ausgemistet hat, muss jetzt dringend auf den Wertstoffhof. Doch wo ist wann geöffnet? Und was kann abgegeben werden? Laut Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises werden vorerst nur Papier und Kartonagen, Schrott, Sperrmüll, Möbelaltholz und Elektro-Großgeräte angenommen. Großanlieferungen werden von den Mitarbeitern zurückgewiesen und Anlieferungen von landwirtschaftlichen Folien sind grundsätzlich erst wieder ab Freitag, 15. Mai, möglich. Diese Wertstoffhöfe haben in dieser Woche geöffnet:

Der Wertstoffhof in der St.-Johannes-Straße wird am Donnerstag, 23. April, geöffnet. Da mit einem großen Ansturm gerechnet wird, sind für die ersten drei Tage die Öffnungszeiten erweitert: Donnerstag, 23. April, und Freitag, 24. April, ist die Abgabe von 8 bis 18 Uhr möglich. Am Samstag, 25. April, ist der Wertstoffhof durchgehend von 8 bis 16 Uhr offen. Ab Montag, 27. April, gelten dann wieder die gewohnten Zeiten: montags, dienstags, donnerstags, freitags von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs ist geschlossen. Beim Wertstoffhof können dann auch wieder Gelbe Säcke abgeholt werden. Es wird darum gebeten, Fahrten zum Wertstoffhof auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

Ab dem heutigen Dienstag öffnet der Wertstoffhof Schwabmünchen wieder zu den gewohnten Zeiten. Diese lauten: dienstags, mittwochs und freitags von 13 bis 17 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr. Vorsorglich weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass es voraussichtlich wegen des zu erwartenden starken Andrangs besonders an den ersten Öffnungstagen zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen kann.

Die Zufahrt erfolgt deswegen über die Westentlastungsstraße (Staatsstraße 2035) und den Paintenweg vorbei am GSV Schwabmünchen und nicht über die Augsburger Straße. Im Einbahnstraßenverkehr ist dann die Ausfahrt nur auf die Augsburger Straße möglich, so die Stadt. Wartezeiten sind einzuplanen.

Am Mittwoch von 9 bis 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Der Wertstoffhof an der Flurstraße bleibt vorerst geschlossen.

Am Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr.

Geöffnet am Samstag von 9 bis 12 Uhr.

Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes und der Bauschutt-/Grünabfalldeponie der Gemeinde Hiltenfingen westlich der Wertach sind so geregelt: am Mittwoch von 14 bis 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 12.00 Uhr. Die fälligen Gebühren nach der gemeindlichen Satzung sind bei der Anlieferung in bar zu entrichten. Die Anweisungen des Personals sind entsprechend zu beachten. Ab 29. April gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr.

Am Samstag von 8.30 bis 12 Uhr.

Am Samstag von 9 bis 12 Uhr.

Am Samstag von 9 bis 11 Uhr.

Am Freitag von 15.30 bis 17.30 Uhr.

Am Freitag von 14 bis 17 Uhr.

Am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 16 bis 19 Uhr und am Samstag von 8 bis 13 Uhr.

Am Samstag von 10 bis 12 Uhr.

Am Samstag von 9 bis 12 Uhr. (mcz)

Zeiten sind auf der Internetseite des Abfallwirtschaftsbetriebes unter awb-landkreis-augsburg.de abrufbar.