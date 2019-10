06:25 Uhr

Wohlfarth-Straße: Die Planung gerät ins Stocken

Der Stadtrat hat den Umbau in den vergangenen Monaten zügig geplant. Die neueste Kostenberechnung schreckt aber viele Räte ab. Wie es nun weitergeht.

Von Adrian Bauer

Die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße hat in den vergangenen Monaten viel Aufmerksamkeit bekommen. Es gab Bürgerworkshops, die Planungen wurden vorangetrieben, zuletzt auch der künftige Belag für den zentralen Abschnitt der ehemaligen Bundesstraße ausgesucht. In der zurückliegenden Stadtratssitzung ruderten viele Fraktionen aber heftig zurück – aus Kostengründen.

Sechs Millionen Euro wollte die Stadt Königsbrunn eigentlich maximal zuzahlen für die Sanierung und Neugestaltung. Der Rest sollte aus Fördertöpfen kommen. Diese Marke schien man grundsätzlich ganz gut einhalten zu können. Nach den letzten Kostenschätzungen lag man bei einer Bausumme von etwa 11,5 Millionen Euro, von denen 6,2 Millionen aus dem Stadtsäckel bezahlt werden sollten.

Zusätzliche Posten erhöhen die Kosten

Bei der Kostenberechnung kamen allerdings noch einige Posten dazu, die zuvor noch nicht eingeschlossen waren: Baugrundgutachten von Ende August, die Materialwahl von Mitte September, die Erweiterung der Pflasterung hin zum ZOB. Zudem kamen nun die Angebote für benötigte Ampelanlagen und für die Stromanschlüsse für die Marktstände. So kamen der Leiter des Technischen Bauamts Werner Lohmann und das zuständige Planungsbüro Steinbacher Consult auf eine Summe von 14,466 Millionen Euro, von denen die Stadt 7,762 Millionen bezahlen müsste. Die Fördersummen seien mit der Regierung von Schwaben vorbesprochen, sagte Lohmann.

Bürgermeister Franz Feigl war wenig erfreut über diese Ankündigung: Er verstehe, dass Baukosten steigen, aber sei schon ein enormer Anstieg. Er fragte nach, ob Einsparpotenziale ersichtlich seien. Werner Lohmann wies darauf hin, dass verschiedene Flächen zusätzlich einbezogen wurden, wodurch sich die Fläche, die gepflastert werden soll, um 30 Prozent vergrößert habe. Die Planer zeigten auf, dass man durch die Änderung einiger Details durchaus noch einige Sparpotenziale im sechsstelligen Bereich habe.

Florian Kubsch wirft Werner Lohmann eigenmächtiges Handeln vor

Florian Kubsch ( SPD) fragte, ob Bürgermeister und Technisches Bauamt denn nicht miteinander gesprochen hätten. Die Verwaltung tue was sie wolle, sagte er an Werner Lohmann gewandt: „Sie hatten kein Placet, einen Kostendeckel einzuziehen und kein Placet, sich dies unterschreiben zu lassen.“ Deshalb sei ein Planungsbüro abgesprungen und deshalb sei man an dem Punkt angekommen, an dem man nun stehe. Die SPD wolle nicht um des Sparens willen sparen. „Aber die Kosten steigen massiv für eine gute, aber gestalterisch nicht umwerfende Planung“, sagte Kubsch.

Christian Toth (FDP/BF) kritisierte die Planung als unausgereift. Sie spiegle nicht wieder, wie sich Königsbrunn künftig aufstellen solle: „Ein Pflaster bringt keinen Mehrwert und zusätzliche Menschen ins Zentrum. Das können nur neue Geschäfte.“ Er warb dafür, erst die Ergebnisse des Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) abzuwarten, wie es Augsburg in Haunstetten gemacht habe. Auch das Verkehrsgutachten finde für seinen Geschmack nicht genug Beachtung bei der Planung: „Wir können niemandem erklären, warum wir dafür knapp acht Millionen Euro ausgeben sollen.“

Nur die Grünen plädieren für eine schnelle Weiterführung der Planungen im Königsbrunner Zentrum

Helmut Schuler (Freie Wähler) erklärte für seine Fraktion ebenfalls, dass diese Kostensteigerung nicht tragbar sei. Zudem regte er an, noch einmal darüber nachzudenken, ob die stark versetzte Kreuzung an der Gartenstraße noch schöner gestaltet werden könnte. Ingrid Gärtner (CSU) sagte, man habe sich dafür entschieden, die Planung so voranzutreiben. Bevor man einen endgültigen Beschluss fasse, müssten aber schon noch Einsparpotenziale ausgelotet werden.

Alwin Jung (Grüne) wollte sich dem allgemeinen Tenor nicht anschließen. Kritikpunkte gebe es auch aus Sicht seiner Fraktion an der Planung – zum Beispiel seien darin weiter nicht alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. Dennoch sollte man die Planung voranbringen, um sich die Aussicht auf die zugesagten Fördergelder nicht aus Termingründen zu verbauen, sagte Jung: „Es gibt hier Leute, die alles ablehnen, das Forum, den Wasserlauf. Wir haben jetzt die Chance, auf ein selbst gestaltetes Zentrum. Wir wissen nicht, ob diese Chance wiederkommt.“

Königsbrunner Bauausschuss soll Sparpotenziale ausloten

Angesichts der drohenden Niederlage bei einer Abstimmung regte Bürgermeister Feigl an, das Thema zu vertagen und vor einer Entscheidung die Einsparpotenziale abzuklopfen. Das soll bereits in der nächsten Bauausschuss-Sitzung am Dienstag, 5. November, passieren. Dort steht das Thema Bürgermeister-Wohlfarth-Straße wieder auf der Tagesordnung und die Ausschussmitglieder klären alle Punkte ab, „die zur dargestellten Kostenhöhe geführt haben“, heißt es in der Beschlussvorlage. Ziel ist es für die nächste Stadtratssitzung am 19. November eine Entwurfsplanung vorzubereiten, die dann auch abgesegnet werden kann. Gleichzeitig will die Verwaltung bei der Regierung von Schwaben klären, ob dies zeitlich noch ausreicht, um die erhofften Fördergelder zu erhalten.

