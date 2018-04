vor 35 Min.

Wohltätiger „Hingucker“ auf vier Rädern

Ein bemalter Trabi wird zugunsten der „Kartei der Not“ im Internet versteigert. Der bunte Trabant 601 ist ein voll funktionsfähiges Unikat.

Von Reinhold Radloff

Es war ein faszinierender Abend, die Oldtimer-Jazz-Night bei Mercedes MedeleSchäfer in Schwabmünchen. Faszinierend war aber auch die Idee, was dort mit einem alten DDR-Trabi geschah und jetzt geschehen soll.

„Meet the 70s“, lautete das Motto. Rund 1000 Gäste feierten ein gelungenes Fest mit Musik, Tanz und vielen tollen Attraktionen. Eine davon war, dass der Kunstverein Schwabmünchen nach Vorgaben von Kersten Thieler-Küchle einen Trabant 601, das Kultfahrzeug aus der DDR, als Gemeinschaftswerk im Stil der 70er, der Hippies, unter den Augen der applaudierenden Gäste life bemalte. Der Abend war vorbei, das einzigartige Auto-Kunstwerk fertig. Doch damit nicht genug. Jetzt geht es erst richtig los:

Sylvia Schäfer, die Ehefrau von Peter Schäfer, erklärte: „Das Fahrzeug ist voll funktionsfähig, hat frisch TÜV und ist ein einmaliger Hingucker, als Ausstellungsstück oder auf der Straße. Der Trabi ist ein Unikat auf dem Oldtimermarkt.“

Von dem 601 ist die Historie bekannt. Außerdem sind bei dem Fahrzeug die wertvollen originalen Dokumente sowie Schaltpläne und mehr dabei.

Und jetzt wird es noch interessanter: Das Fahrzeug wird meistbietend versteigert, und zwar zugunsten der „Kartei der Not“, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben.

Der Geschäftsführer, Arnd Hansen, zeigte sich von der Idee begeistert: „Diese Aktion hat richtig Klasse. Einen künstlerisch wertvoll bemalten Trabi zu versteigern, das hatten wir in der Geschichte der Kartei der Not noch nicht. Auf diese Art und Weise befassen sich viele mit unserem Hilfswerk, haben Spaß und helfen Menschen, die nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen: eine Win-win-Situation. Ich freue mich schon sehr, den hoffentlich hohen Erlös an unschuldig in Not geratene Menschen weitergeben und ihnen damit helfen zu können, ihre Leben zu meistern.“

Der Trabant 601, 65000 Kilometer, wir ab sofort bei ebay versteigert.

