Wohnen: Neues Baugebiet in Langerringen

Plus An der Linderhofstraße in Langerringen sollen 15 Bauplätze entstehen. Was dort gebaut werden darf.

Die Schaffung neuen Wohnraums war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Langerringen. Mit dem Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „An der Linderhofstraße “ haben die Räte das Thema weiter vorangebracht.

Gerd Sahlender vom Planungsbüro Arnold Consult stellte den Plan zur Erschließung des kleinen Areals am Hang in Richtung Röthenbach vor. Demnach sollen von einer Baulücke in der Linderhofstraße in Richtung Osten 15 Baugrundstücke parzelliert und mit einer Ringstraße erschlossen werden. Das Gelände fällt bis zu einem Wassergraben, der das Baugebiet begrenzt, um etwa sechs Meter ab. Deshalb muss eine Angleichung für die Ringstraße an die Linderhofstraße erfolgen.

Grundstücke sollen zwischen 415 und 490 Quadratmeter groß sein

Der Plan sieht Grundstücksgrößen zwischen 415 und 490 Quadratmeter vor, die mit Einzelhäusern und bis zu vier Doppelhäusern bebaut werden sollen. Es sind zwei Vollgeschosse mit einer Wandhöhe von 6,30 Metern und flachen Sattel- oder Walmdächern vorgesehen. Dachgauben sind wegen der geringen Neigung von 14 bis 22 Grad ausgeschlossen. Untergeordnete Zwerggiebel werden zugelassen. Die Gebäudehöhe wird auf acht Meter beschränkt.

Für jedes Haus sind maximal zwei Wohnungen vorgesehen. Die an die Linderhofstraße angrenzenden Häuser müssen mit dem Giebel zur Straße hin ausgerichtet werden. Bei den dahinter liegenden Gebäuden wird dies nicht vorgeschrieben. Der Gemeinderat billigte den Planungsentwurf nach eingehender Beratung einstimmig.

Weitere Themen im Überblick

Baugesuche : Der Nutzungsänderung eines ehemaligen Stalles zur Errichtung einer Kfz-Werkstatt im Tannenweg in Langerringen wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Auch der Neubau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle anstelle des bestehenden Heulagers in der Viktor-von-Scheffel-Straße wurde vom Gemeinderat ohne Bedenken durchgewunken. Bei der Bauvoranfrage für ein Einfamilienhaus in Gennach an der Straße Am Bach wurde abweichend vom Bebauungsplan ein Walmdach anstatt eines Satteldaches erlaubt. Dem Antrag für ein Doppelhaus in der Dorfstraße wurde nach positiver Voranfrage nunmehr das Einvernehmen erteilt.

Kommunalwahl : Nach Schließung der Wahllokale können interessierte Bürger die Ergebnisse der Auszählung im Florianstüble im Obergeschoss des Feuerwehrhauses in Langerringen direkt mitverfolgen. Die Wahlhelfer treffen sich dort nach der Auszählung.

