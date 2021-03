vor 2 Min.

Wohngruppe in Langerringen hat Platz für Intensivpatienten

Plus Das Pflegeteam von Vera Frkovic bietet in Langerringen außerklinische Intensivpflege und Heimbeatmung rund um die Uhr an.

Von Hieronymus Schneider

Seit einem Jahr gibt es die Wohngruppe für außerklinische Intensivpflege in der ehemaligen Arztpraxis an der Obermeitinger Straße 10 in Langerringen. Doch die sechs Einzelzimmer für die Patienten blieben lange Zeit leer. "Wegen der Besuchsverbote aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir unsere Einrichtung nicht wie gewünscht in den Kliniken und Seniorenheimen bekannt machen", bedauert Vera Frkovic, die Leiterin des ambulanten Münchner Pflegedienstes Sanocuore.

Ein 20-jähriger Mann ist der erste Bewohner der Wohngruppe in Langerringen

Im Januar wurde nun der erste Bewohner aufgenommen. Ein 20-jähriger Mann, der auf Intensivpflege rund um die Uhr angewiesen ist, wohnt nun dauerhaft hier und würde sich auf Mitbewohner freuen. "Dieser Patient muss nicht beatmet werden, wird aber Tag und Nacht von je einer examinierten Krankenpflegerin betreut", sagt Vera Frkovic.

Neben den rund 16 Quadratmeter großen Einzelzimmern verfügt die Wohngruppe über einen Gemeinschaftsraum und ein rollstuhlgeeignetes Pflegebad. Das Angebot der außerklinischen Pflege richtet sich auch an Patienten mit Atmungs- und Schluckstörungen. Eine 24-Stunden-Heimbeatmung wird vom Pflegeteam mit dem Atemtherapeuten Kai Markhoff gewährleistet. Auch die Betreuung von Wachkomapatienten und die Palliativpflege gehören ebenso wie die psychosoziale Betreuung durch Förderung geistigen und sozialen Erlebens zum Spektrum des Pflegedienstes.

Patienten benötigen eine Verordnung

Das Angebot zur Aufnahme in der Langerringer Wohngruppe richtet sich an Patienten, die einen Pflegegrad mit Verordnung der häuslichen Krankenpflege haben. Pflegende Angehörige oder Betreuer, welche an die Grenzen der häuslichen Pflege stoßen, können sich zur Beratung unter der Telefonnummer 08232/7637783 an die Wohngruppe wenden oder dort persönlich Kontakt aufnehmen. Der von der AOK Coburg zertifizierte Pflegedienst Sanocuore sucht zur Erweiterung seines Basisteams auch noch examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger.

