Wolfgang Klein: Sein Name steht für Kompetenz und Kreativität

Plus Viele öffentliche Gebäude in Schwabmünchen tragen die Handschrift von Wolfgang Klein. Der Hochbau-Leiter verabschiedet sich in den Ruhestand.

Von Maximilian Czysz

In vielen öffentlichen Bauten der Stadt stecken seine Ideen: Wolfgang Klein war viele Jahre lang Sachgebietsleiter Hochbau in der Stadtverwaltung Schwabmünchen. Jetzt beginnen seine letzten Arbeitstage.

Nach 32 Jahren verabschiedet sich Wolfgang Klein in den Ruhestand. Dann hat er mehr Zeit für seine große Leidenschaft: Kroatien, das er gerne mit seinem motorisierten Schlauchboot erkundet. Klein komme auch gerne wieder zurück in die Schwabmünchner Verwaltung, sagte er in dieser Woche beim offiziellen Abschied in der Stadthalle. "Wenn mich jemand bittet, dann bin ich hilfsbereit", sagte er und bekannte: "Ich bin kein Mann der großen Worte." Aber der großen Tatkraft.

Lange Liste der Projekte

In zahlreichen Schwabmünchner Gebäuden steckt sein Geist. Bürgermeister Lorenz Müller brauchte einen langen Atem, um die größeren Projekte aufzuzählen. Von der Freibadsanierung, Schulbauten, Kindergärten, Gerätehäusern bis zur energetischen Sanierung des Rathauses reichte die Liste. Letztes großes Projekt war das Dorfgemeinschaftshaus Schwabegg. Das Zwei-Millionen-Euro-Projekt, ein echtes Schmuckstück in der Dorfmitte, wurde 2019 eingeweiht. Das Spektrum sei groß gewesen, so Müller. "Ob groß und kompliziert oder klein - Klein war zur Stelle", sagte Müller. Er lobte die Kompetenz seines Mitarbeiters, der in seinen drei Jahrzehnten in der Verwaltung drei Bürgermeister erlebte. Eine Zeit, in der sich auch die Stadt maßgeblich veränderte.

Ein Praktiker und verlässlicher Partner

Der Bürgermeister schätzte Klein auch als zuverlässigen Praktiker, bei dem er jedes Projekt in guten Händen wusste. Er habe auch immer den richtigen Ton gefunden und Ruhe ausgestrahlt, wenn bei anderen die Köpfe rauchten. Dazu gesellte sich die Tatkraft und die Kreativität. Manchmal habe sich Müller gefragt, warum für das eine oder andere Projekt überhaupt ein Architekt nötig ist - schließlich habe Klein schon vorgeplant und seine Ideen eingebracht.

