vor 49 Min.

Würdigung für verdiente Förderer der Partnerschaft

Beim Besuch einer Bobinger Delegation in Aniche wird das Engagement von Lebenden und Verstorbenen für die langjährige Partnerschaft gewürdigt.

Die Stadt Bobingen feiert in diesem Jahr nicht nur die Erhebung zur Stadt vor 50 Jahren, sondern kann auch auf das 50-jährige Bestehen seiner Freundschaft mit der französischen Stadt Aniche zurückblicken. Aus diesem Anlass besuchte zuletzt eine Delegation aus Bobingen die französischen Partner in Nordfrankreich.

Mit dabei waren Vertreter des Stadtrates, an der Spitze Bürgermeister Bernd Müller, Mitglieder des Bobinger Partnerschaftsvereins „Freunde von Aniche“ mit der neuen Vorsitzenden, Barbara Falkenhein, sowie Kulturpreisträgerin Waltraut Wellenhofer, die zu den Urgesteinen dieser lebendigen Beziehungen zählt.

Verdienstmedaille für zwei Bobinger

Bei einer kleinen Feierstunde, den der dortige Partnerschaftsverein AADEI organisiert hatte, wurden Waltraut Wellenhofer und Bernd Müller von Vertretern der Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa eine Verdienstmedaille und ein Diplom überreicht, in Anerkennung ihres Engagements für die deutsch-französische Verständigung. Außerdem lernten die Gäste aus Bobingen bei ihrem Besuch im größten Bergbaumuseum Frankreichs, in Lewarde, die frühere Bedeutung des Kohleabbaus für die Region kennen. Am Sonntag wurden sie im Rathaus von Aniche empfangen.

Verneigung vor einem Gründervater der Partnerschaft

Dann folgte eine kurze, aber bewegende Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof, am Grab von Pierre Longelin. Der Bürgermeister von Aniche zwischen 1959 und 1971 und ehemalige Kriegsgefangene in Bobingen während des 2. Weltkrieges begründete 1969 die Städtepartnerschaft. Der Gründungsvater auf Bobinger Seite war der damalige Bürgermeister Alois Häring, an dessen Grabstätte im Juli ein Gedenken stattfinden wird, wenn eine Delegation aus Aniche zur Jubiläumsfeier in Bobingen zu Gast ist. (SZ)

