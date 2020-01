11:54 Uhr

Wurde der Einbrecher gestört?

Über eine Terrassentüre kam ein Unbekannter in ein Anwesen in Großaitingen.

Über eine Terrassentüre kam ein Einbrecher in ein Anwesen Am Kalkofen in Großaitingen. Offenbar wurde er gestört.

Weil er keine Wertsachen fand, nahm er lediglich Drogeriewaren im Wert von 100 Euro mit. Laut Polizei könnte er auch gestört worden sein. Der Sachschaden beläuft sich bei der aufgehebelten Türe auf 300 Euro.

Hinweise an die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (mcz)

