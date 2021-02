vor 38 Min.

Wurde in Wehringen ein Giftköder ausgelegt?

Am Samstag fand in Wehringen ein Hundebesitzer beim Spaziergang einen auffälligen, blauen Brocken auf einer Wiese.

Plus Ein Hundebesitzer entdeckte am Wochenende in Wehringen eine seltsame blaue Masse neben einer Hundetoilette.

Von Maximilian Czysz

Ein auffälliger, blauer Brocken auf einer Wiese im Bereich der Auenstraße in Wehringen rief am Samstag einen Hundebesitzer auf den Plan. Er verständigte die Polizei. Die hat einen Verdacht.

Bei der Masse könnte es sich um einen Giftköder handeln. Hat ihn jemand neben der Hundetoilette ausgelegt, um damit einen Vierbeiner zu vergiften? Bislang ist nicht bekannt, ob in dem Bereich ein Tier zu Schaden gekommen ist. Fälle von Vergiftungen gab es in jüngster Vergangenheit nicht.

Die Polizei sucht nach Hinweisen

Die Polizei ermittelt wegen versuchter Sachbeschädigung. Die blaue Masse wird nach Auskunft der Polizei nicht untersucht. Hinweise nimmt die Inspektion in Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen.

