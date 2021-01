vor 31 Min.

Zahl der Flüchtlinge in Quarantäne-Einrichtung in Untermeitingen sinkt

In dieser Unterkunft in Untermeitingen sind aktuell 15 Flüchtlinge untergebracht, die sich mit Corona infiziert haben.

Plus Seit Dezember werden in Untermeitingen Geflüchtete untergebracht, die sich mit Corona infiziert haben. Inzwischen ist die Zahl deutlich zurückgegangen.

Im Gebäude in der Gutenbergstraße in Untermeitingen sind seit Dezember Geflüchtete untergebracht, die sich mit Corona infiziert haben oder sich in Quarantäne begeben mussten. Wie die Regierung von Schwaben auf Nachfrage mitteilt, ist die Einrichtung aktuell mit 24 Menschen belegt.

Damit ist die Zahl der Geflüchteten in der Einrichtung deutlich zurückgegangen. Ende Dezember war die Unterkunft in Untermeitingen noch mit 50 Menschen belegt.

Nach Angaben der Behörde dürfen die Infizierten das Haus nicht verlassen. Ein Sicherheitsdienst sei rund um die Uhr im Einsatz. Den Bewohnern stehe ein Betreuer vor Ort zur Verfügung. Ein externer Dienstleister sorge für die Vollverpflegung.

Quarantäne-Einrichtung in Untermeitingen bietet Platz für 100 Geflüchtete

Ende Dezember hatten einige Bewohner über eine unzureichende Essensversorgung geklagt. Die Regierung von Schwaben wies die Kritik zurück. Auch hatte es mehrere Tage gedauert, bis alle Bewohner mit Kopfkissen ausgestattet waren.

Wie Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp nun auf Nachfrage mitteilt, erreichten ihn keine weiteren Beschwerden seitens der Geflüchteten oder der Anwohner.

Das Gebäude in der Gutenbergstraße in Untermeitingen ist ein Ableger des Ankerzentrums Augsburg. Die Regierung von Schwaben hatte es 2016 zur Erstaufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen angemietet. Doch bislang stand es leer.

Für Quarantänezwecke können dort nun zwischen 90 und 100 Geflüchtete untergebracht werden. Ziel ist nach Angaben der Behörde eine Belegung mit bis zu 60 Personen. Ein medizinischer Dienstleister sei mittels Krankentransportwagen für die Verlegung von Infizierten aus anderen Unterkünften zuständig.

In sieben Gemeinschaftsunterkünften gab es Corona-Fälle

Im Landkreis Augsburg sind aktuell in den 12 Gemeinschaftsunterkünften der Regierung von Schwaben 510 Personen und in den 47 dezentralen Unterkünften des Landratsamtes 794 Personen untergebracht. Nach Angaben der Behörde sind derzeit in acht Gemeinschaftsunterkünften der Regierung Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

In der Stadt Augsburg betreibt die Regierung von Schwaben zwei weitere Quarantäneeinrichtung. Ein Gebäude ist derzeit mit sieben Personen belegt, in der anderen Einrichtung sind 28 Kontaktpersonen der Kategorie 1 untergebracht.

