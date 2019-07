vor 53 Min.

Zirkus: Die Gewinner stehen fest

Freikarten für den LeWaZi

Die Schüler der Leonhard-Wagner-Schulen verwandeln die Dreifachturnhalle wieder in einen großen Zirkus. Für die Vorstellungen des Leonhard-Wagner-Zirkus – kurz LeWaZi – haben wir fünfmal zwei Eintrittskarten verlost. Gewonnen haben:

Großaitingen

Wehringen

Briechle, Bobingen

Schwabmünchen

Klosterlechfeld

Herzlichen Glückwunsch. Die Karten liegen an der Kasse bereit. Bitte Ausweis nicht vergessen.

Wer diesmal kein Glück hatte, kann auch Karten in der Aula der Realschule an Schultagen von 10 bis 10.20 Uhr kaufen. Der Eintritt kostet fünf Euro. Die Vorführungen finden statt am Freitag, 19. Juli, um 19.30 Uhr sowie am Samstag, 20. Juli, um 15 und 19.30 Uhr in der Turnhalle am Breitweg.

