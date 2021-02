vor 16 Min.

Zitate auf Bänken sollen die Menschen in Walkertshofen aufheitern

Plus Simone Höfle hat sich für Spaziergänger rund um Walkertshofen eine besondere Aktion ausgedacht. So will sie den Menschen im Lockdown eine Freude machen.

Von Karin Marz

Weil Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen derzeit viele sehr belasten, hat sich Simone Höfle aus Walkertshofen Gedanken gemacht, wie sie ein wenig Abwechslung in den Alltag bringen kann. Unter dem Motto "gemeinsam gegen einsam" hat sie an 15 Aussichts- und Rastbänkchen rund um und in Walkertshofen Zettel und Infoboxen zu den Themen Hoffnung, Liebe, Glück und Zuversicht angebracht.

"Mit dieser Aktion will ich die Menschen zum Rausgehen motivieren und vermitteln, dass man trotz Kontaktbeschränkungen nicht alleine ist", sagt Höfle. "Viele Leute haben daher derzeit kaum noch Kontakte. Vor allem die ältere Generation, die oftmals nicht in sozialen Netzwerken unterwegs ist, leidet sehr unter den Kontaktbeschränkungen." Daher hat sie mit ihrer Aktion auf Spazier- und Waldwegen Orte geschaffen, an denen man auftanken, nachdenken und neue Kräfte sammeln kann. Und das Ganze unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Büchlein, Zitate und eine Flaschenpost für Spaziergänger in Walkertshofen

Ihre Ideen sind kreativ: So gibt es an einer kleinen Bank ein Büchlein mit schönen Zitaten zum Durchblättern und an einem anderen Bänkchen können Spaziergänger aus einer Box mit der Aufschrift "Schreib mal wieder" Postkarten mitnehmen, zu Hause schreiben und an jemanden verschicken. "Auch wenn's altmodisch ist, aber der Empfänger der Postkarte freut sich bestimmt über eine paar nette Zeilen in Corona-Zeiten", sagt Höfle.

Seine eigenen Gedanken oder was einen gerade bewegt können Spaziergänger in eine Art Tagebuch mit dem Motto "Gib der Bank eine Stimme" schreiben und somit auch nachfolgende Spaziergänger daran teilhaben lassen. Über schöne Geschichten, Zitate oder Segenswünsche kann man sich an weiteren Bänkchen freuen.

Selbst eine Flaschenpost hat Höfle an einer Bank angebracht. Die funktioniert zwar nicht im herkömmlichen Sinne, aber auf einem Zettel können Wünsche für andere Spaziergänger aufgeschrieben werden, die dann in eine an der Bank hängende Flasche gesteckt werden. Und kleine Mitgebsel gibt es gratis zum Mitnehmen an mehreren Bänkchen. Damit die Zettel gut zu erkennen sind, hat Höfle sie in bunten Farben ausgedruckt und laminiert, damit sie gegen Nässe geschützt sind.

Spaziergänger sollen die Zettel und Boxen unerwartet entdecken

Anders als die Schnitzeljagd, die Simone Höfle bereits seit Jahren mit viel Engagement und Kreativität für die Sommerferien kreiert, richtet sich diese Aktion nicht an Kinder und Familien, sondern an Erwachsene. "Es gibt auch keine Hinweise, wie man zur nächsten Bank gelangt. Vielmehr geht es mir darum, dass Leute sich freuen, wenn sie während ihres Spaziergangs durch die hügelige Staudenlandschaft unerwartet an einer Bank vorbeikommen und die Zettel und Boxen entdecken", sagt Höfle begeistert, die diese Aktion als Balsam für die Seele bezeichnet.

