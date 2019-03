vor 36 Min.

Zitterpartie im Forum der Künste

Die Ex-Vorsitzende Christina Weber übergab die Schlüssel zur Galerie des Bobinger Kunstvereins an den neu gewählten Vorsitzenden Rainer Erhardt. Fast bis zuletzt war der Verein verzweifelt auf der Suche nach einem Nachfolger für Weber.

Von Ingeborg Anderson

Fast bis zuletzt war der scheidende Vorstand des Kunstvereins verzweifelt auf der Suche nach einem Nachfolger für die Vorsitzende Christina Weber. Nun aber ist die Zukunft des Vereins erst mal gesichert und die Mitglieder können aufatmen. Dieses Forum der Künste wird weiter eine organisatorische Leitung haben, die die Arbeit der Mitglieder in Ausstellungen präsentiert.

Beinahe in letzter Sekunde vor dem anberaumten Wahltermin kam die Rettung von außerhalb des Vereins: Rainer Erhardt, Oberstudiendirektor im Ruhestand (Fächer Deutsch und Englisch), hatte einen diesbezüglichen Artikel in unserer Zeitung gelesen und sich angesprochen gefühlt. „Mein Herz schlug schon immer für die Kunst, ich habe es nur nicht immer gewusst“, scherzte er mit fränkischem Zungenschlag, als er sich den etwa 40 Mitgliedern des Vereins vorstellte.

Bobingen ganz bewusst gewählt

Und sein Herz schlägt außerdem für Bobingen, wie er verriet. Der zuletzt als Leiter des Gymnasiums in Fürth tätige Pädagoge hatte sich im Jahr 2014 die Singoldstadt ganz bewusst als Wohnsitz für seinen Ruhestand ausgesucht. Er gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er von der guten Infrastruktur, der umgebenden Natur und den freundlichen Bobingern spricht.

Vom bisherigen Führungsteam des Kunstvereins stellten sich die Vorstände Christina Weber, Brigitte Hornauer, Jürgen Hörauf sowie Schriftführerin Ursula Ziem nicht mehr zur Wahl. Nach sechs Jahren im Amt wollen sie künftig wieder mehr Zeit für ihre künstlerische Arbeit und familiäre Belange haben. Lediglich Schatzmeisterin Christine Rahmert steht dem Verein weiterhin in dieser Position zur Verfügung.

Der scheidenden Vorsitzenden fällt der Abschied nicht leicht. „Wir hatten so schöne Aktivitäten und Ausstellungen“, erinnert sich Christina Weber mit Wehmut in der Stimme. Gleichzeitig kündigt sie an, den neuen Vorsitzenden noch ein Jahr als Beirätin zu begleiten, ihm sein neues Amt nahezubringen.

Dazu hat sie, als eine ihrer letzten Aktionen, eine Kooperation mit dem Kunstverein Gauting organisiert, die Gautinger Künstler nach Bobingen bringen wird sowie den Bobingern im Gegenzug Ausstellungsmöglichkeiten im Rathaus des Münchner Vorortes eröffnet.

Sie betrachtet es als Vorteil, dass Rainer Ehrhardt kein aktiver Künstler ist und sich so ganz der Förderung der Belange des Kunstvereins widmen kann.

Neue Mitglieder im Vorstand

Die weiteren, neu gewählten Mitglieder des Vorstandes stammen aus den Reihen des Kunstvereins.

Der Fotograf Werner Strasser wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und die Amateurmalerin Irmtraud Steck zur Schriftführerin. Zu den bisherigen Beiräten wurden noch Christina Weber und Margit Hafner für jeweils ein Jahr in diese Position gewählt. Anneliese Hirschvogl und Jeannette Scheidle fungieren in bewährter Weise als Juroren.

Bürgermeister Bernd Müller, der bei dieser Hauptversammlung zugegen war, dankte dem Vorstand für seine Arbeit und die gute Zusammenarbeit mit dem städtischen Kulturamt und betonte gleichzeitig die ausstrahlende Bedeutung des Kunstvereins für die Stadt und die Region.