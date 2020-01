10:00 Uhr

Zu jung, um in Pension zu gehen

Bürgermeister Müller ist fest entschlossen, im Amt zu bleiben. Das wurde beim SPD-Neujahrsempfang deutlich.

Von Elmar Knöchel

„Mit 54 ist es noch zu früh, um in Pension zu gehen.“ Damit stellte Bürgermeister Bernd Müller klar, dass er seine Zeit als Bobinger Bürgermeister nicht als beendet ansieht. Ganz im Gegenteil. Er kandidiere, um Rathauschef zu bleiben. Natürlich sei ihm klar, dass es für einen SPD-Politiker im Moment etwas schwieriger sei, einen Wahlkampf zu gewinnen. Doch Lokalpolitik folge anderen Gesetzen. Schließlich würden die Menschen in Bobingen unterscheiden können zwischen Bundespolitik und den Gegebenheiten in ihrem Heimatort, sagte Müller beim Neujahrsempfang der SPD.

Er sei zuversichtlich, dass die Bobinger Wähler die geleistete Arbeit honorieren werden. Sein Hauptaugenmerk im Wahlkampf lege er auf Sachthemen. „Wir werden keinen Wahlkampf führen, bei dem andere diskreditiert oder schlecht gemacht werden. Wir werden auch nicht über jedes Stöckchen springen, das man uns hinhält.“ Vielmehr wolle er erklären, welche Themen ihm besonders am Herzen lägen.

Dazu gehöre natürlich der Bau eines Ganzjahresbades. Denn er könne und wolle sich ein Bobingen ohne Bad nicht vorstellen. Schließlich punkte Bobingen immer wieder durch seine hohe Lebensqualität. Da sei eine Möglichkeit zum Schwimmen ein nahezu unverzichtbarer Bestandteil und ein positiver Standortfaktor. Ein Ganzjahresbad habe auch für die umliegenden Gemeinden einen großen Nutzwert. Deshalb werde er dafür eintreten, dass sich die Nachbarn im Zuge einer Zusammenarbeit auch an den Betriebskosten beteiligen sollten. Großes Augenmerk wolle er auch auf die Steigerung der Kinder- und Familienfreundlichkeit legen. „Wir haben schon große Erfolge zu verzeichnen, aber unser Ziel als SPD ist es, Bobingen zur kinderfreundlichsten Stadt in der Region zu machen.“ Dafür solle weiterhin verstärkt auf den Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten gesetzt werden. Es zählten auch vielfältige Bildungsangebote dazu. Hierbei denke er vor allem an die vielfältigen Möglichkeiten zur musikalischen Entwicklung in Bobingen, wie auch Aktivitäten in Kunst und Sport. Daher sollen auch in Zukunft die Vereine, die hier Hervorragendes leisteten, unterstützt werden. Auf diese Ziele sei in Bobingen immer schon hingearbeitet worden.

Die bisherige pragmatische Arbeit im Stadtrat solle fortgeführt werden. „Die SPD hat in Bobingen noch nie mit absoluter Mehrheit regiert. Trotzdem sind die allermeisten wichtigen Entscheidungen im Stadtrat einstimmig oder doch mit großer Mehrheit getroffen worden. Darauf bin ich sehr stolz.“

Der Vorsitzende der Bobinger SPD und Stadtratskandidat Armin Bergmann hatte zuvor einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr gegeben. Dies habe mit dem Tod des langjährigen Stadtratsmitglied Ludwig Kratzer traurig begonnen. Danach habe es aber viele positive Ereignisse wie die Feierlichkeiten zum Bobinger Stadtjubiläum und die 100-Jahr-Feier der SPD Bobingen gegeben. Sein persönlicher Höhepunkt allerdings sei gewesen, so Bergmann, dass die Bobinger Genossen beim Landkreislauf dabei gewesen seien. „Wir sind nicht nur ins Ziel gekommen, wir sind sogar vor der CSU im Ziel gewesen“, freute er sich spitzbübisch.

Danach wies er auf anstehende Veranstaltungen hin. Neben einem Infoabend zum Badneubau und dem Preisschafkopfen sei noch eine Veranstaltung für Erstwähler am 2. Februar geplant. Hierbei sei die Besonderheit, dass die Bobinger SPD für jeden teilnehmenden Erstwähler einen Baum im Stadtwald pflanzen werde. Und ein weiteres Ereignis stünde dann Mitte Februar mit der Verleihung des Willi-Ohlendorf-Preises durch die Präsidentin der israelischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, an.

Themen folgen